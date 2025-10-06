Suscribirse

Economía

Desde hoy cambia la forma de transferir plata en Colombia: ojo a las nuevas recomendaciones

El sistema Bre-B entrará formalmente y con todos los juguetes este lunes.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 12:56 p. m.
Los beneficiarios pueden reclamar sus transferencias en el Banco Agrario.
Los beneficiarios pueden reclamar sus transferencias en el Banco Agrario. | Foto: Departamento de Prosperidad Social

Desde hace varios meses, el Banco de la República anunció la transformación de la forma en la que los colombianos mueven plata entre cuentas de distintos bancos, con la llegada del nuevo sistema de transacciones interbancarias denominado Bre-B.

Sin embargo, durante las últimas semanas se han venido haciendo ajustes y los bancos han ido adaptándose para la entrada en funcionamiento. Desde hoy, 6 de octubre, entra oficialmente en vigencia el sistema, que ahora permitirá que la plata llegue en segundos entre cuentas de distintas entidades y también facilitando las transacciones, ahora con un solo dato.

Tenga en consideración las medidas de seguridad necesarias para no colocar en riesgo su información personal.
Tenga en consideración las medidas de seguridad necesarias para no colocar en riesgo su información personal. | Foto: Getty Images | Bre-B

Con el cambio y la entrada en vigencia del sistema, ahora Transfiya dejará de funcionar, para migrar esta función a Bre-B. Pese a que el registro de llaves inició en el mes de julio, lo cierto es que aún hay varios temas y conceptos que muchos no comprenden.

¿Qué es una llave y cómo funciona en Bre-B?

A través de las distintas aplicaciones bancarias, usted ahora deberá definir una llave para cada cuenta bancaria que tenga. Con ello, podrá identificar sus cuentas y saber qué llave dar cuando le vayan a enviar plata. Esta llave sustituye el número de cuenta, por lo que solo debe dictar este código o llave cuando le quieran hacer una transacción.

Contexto: Embargos de cuentas bancarias por deudas: los bienes que le pueden quitar

Entre las llaves definidas para poder asociar están el número celular, el correo electrónico, la cédula o un código alfanumérico.

La revolución de los pagos instantáneos trajo consigo una nueva generación de delitos financieros.
El desconocimiento sobre el nuevo sistema de pagos facilitó el surgimiento de sofisticadas estafas bancarias. | Foto: Getty Images

Cada cuenta que usted tenga va a poder tener hasta cuatro llaves activas. Aunque lo recomendable si tiene muchas cuentas bancarias es que defina una sola llave para cada cuenta.

Tenga en cuenta que aunque este 6 de octubre inicia formalmente el funcionamiento del sistema de pagos, lo cierto es que usted podrá seguir registrando llaves, pues este lunes no constituye una fecha límite para el registro.

Contexto: Mintrabajo aclara dato clave sobre licencia que muchos colombianos piden: esto es lo que tiene que saber

Recuerde que para este proceso no necesita de intermediarios y ningún banco podrá cobrarle por el registro de llaves en Bre-B.

Transferencias bancarias desde el 23 de septiembre: así funcionará el nuevo sistema Bre-B.
Transferencias bancarias desde el 6 de octubre: así funcionará el nuevo sistema Bre-B. | Foto: Bre-B Oficial

También tenga en cuenta que en cada aplicación bancaria existirá un botón con el logo de Bre-B en donde podrá realizar las transferencias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esto es lo que se necesita ganar en Chicago para vivir cómodamente, según un nuevo reporte financiero

2. “Rectifique”: congresista Álvaro Rueda responde al ministro Eduardo Montealegre, quien lo señaló en SEMANA de “dilatar” el proyecto de paz total

3. Destapan mensaje completo por el que B King denunció a Marcela Reyes en la Fiscalía: “A la orden”

4. Papá de soldado muerto aclara en vivo versión de Petro sobre supuesto suicidio por amor: “¿Es más hombre que mi hijo?"

5. Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bre-BBanco de la Repúblicatransferencias bancarias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.