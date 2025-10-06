Desde hace varios meses, el Banco de la República anunció la transformación de la forma en la que los colombianos mueven plata entre cuentas de distintos bancos, con la llegada del nuevo sistema de transacciones interbancarias denominado Bre-B.

Sin embargo, durante las últimas semanas se han venido haciendo ajustes y los bancos han ido adaptándose para la entrada en funcionamiento. Desde hoy, 6 de octubre, entra oficialmente en vigencia el sistema, que ahora permitirá que la plata llegue en segundos entre cuentas de distintas entidades y también facilitando las transacciones, ahora con un solo dato.

Tenga en consideración las medidas de seguridad necesarias para no colocar en riesgo su información personal. | Foto: Getty Images | Bre-B

Con el cambio y la entrada en vigencia del sistema, ahora Transfiya dejará de funcionar, para migrar esta función a Bre-B. Pese a que el registro de llaves inició en el mes de julio, lo cierto es que aún hay varios temas y conceptos que muchos no comprenden.

¿Qué es una llave y cómo funciona en Bre-B?

A través de las distintas aplicaciones bancarias, usted ahora deberá definir una llave para cada cuenta bancaria que tenga. Con ello, podrá identificar sus cuentas y saber qué llave dar cuando le vayan a enviar plata. Esta llave sustituye el número de cuenta, por lo que solo debe dictar este código o llave cuando le quieran hacer una transacción.

Entre las llaves definidas para poder asociar están el número celular, el correo electrónico, la cédula o un código alfanumérico.

El desconocimiento sobre el nuevo sistema de pagos facilitó el surgimiento de sofisticadas estafas bancarias. | Foto: Getty Images

Cada cuenta que usted tenga va a poder tener hasta cuatro llaves activas. Aunque lo recomendable si tiene muchas cuentas bancarias es que defina una sola llave para cada cuenta.

Tenga en cuenta que aunque este 6 de octubre inicia formalmente el funcionamiento del sistema de pagos, lo cierto es que usted podrá seguir registrando llaves, pues este lunes no constituye una fecha límite para el registro.

Recuerde que para este proceso no necesita de intermediarios y ningún banco podrá cobrarle por el registro de llaves en Bre-B.

Transferencias bancarias desde el 6 de octubre: así funcionará el nuevo sistema Bre-B. | Foto: Bre-B Oficial