Suscribirse

Economía

Embargos de cuentas bancarias por deudas: los bienes que le pueden quitar

Ojo si tiene alguna obligación en mora. Esto le podría pasar.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 2:34 p. m.
Un estudio indica que la IA impacta directamente en el empleo de jóvenes profesionales tecnológicos.
En Colombia cambiará la norma que estipula la manera de embargar cuentas. Ahora no solo los jueces podrán hacerlo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las deudas son un compromiso que una persona adquiere con otra o con alguna entidad, en la que se pacta un préstamo de dinero que puede ser regresado en cuotas y en la mayoría de los casos pagando intereses adicionales, es decir, un porcentaje del dinero prestado, que para el prestamista representa una ganancia.

Aunque este tipo de obligaciones permite el crecimiento para muchos, lo cierto es que también puede ser un talón de Aquiles para otros, dado que si se manejan de una forma deficiente, pueden dañar el historial crediticio y condenar a una persona a no poder solicitar nuevamente un préstamo.

Los analistas reconocen que la estrategia de manejo de deuda ha funcionado contablemente, pero no resuelve los problemas fundamentales, como un gasto muy superior a los ingresos.
Tenga en cuenta estos puntos para que prevenga dolores de cabeza. | Foto: ADOBE STOCK

En Colombia, cuando una persona tiene deudas por un cierto tiempo, se puede hacer efectiva una forma denominada “embargo”, que es una medida de aseguramiento sobre un bien mueble o inmueble propiedad de un deudor, para garantizar el pago de una deuda a su acreedor, de acuerdo con Datacrédito.

Contexto: Ojo, deudores en Colombia: ley buscaría eliminar, otra vez, reportes en Datacrédito y centrales de riesgo

Si usted tiene deudas, es importante que sepa cuáles son los activos que le pueden embargar en caso de que incurra en una mora prolongada.

El primer caso es un embargo por proceso de cobro, que se lleva a cabo cuando se le debe dinero al Estado. Las entidades retiran el dinero de sus cuentas directamente sin la necesidad de recurrir ante un juez.

El Congreso define este miércoles el futuro del proyecto de presupuesto. Foto: 123rf / El País
Son varias las consecuencias de tener deudas en mora. | Foto: El País

También existe otra alternativa que es el embargo por orden judicial, en el que el deudor es demandado por la empresa, proveedor o persona natural a la que usted le deba el dinero.

Contexto: Así se comportó el dólar en septiembre. ¿Qué expectativas hay para octubre? Haga cuentas

Tenga en cuenta que estos son los activos o productos que le pueden embargar en sus cuentas bancarias:

  • Certificados de Depósito a Término (CDT) y de Ahorro a Término (CDAT)
  • Fondos de inversión
  • Inversiones Virtuales.
  • Cuentas de Ahorros
  • Cuentas corrientes
  • Cuentas de Ahorros para el Fomento de la Construcción (AFC)
  • Depósitos de bajo monto
El endeudamiento del país sigue en aumento, no solo por la emisión de más deuda, sino también porque los rendimientos que se deben pagar son cada vez mayores.
Estos son los activos que le pueden embargar. | Foto: adobe stock

Tenga en cuenta que en febrero del 2026, más exactamente el día 27, la ley cambiará y los embargos podrán hacerse efectivos de una manera más rápida, pues la ley indica que ahora estos procesos no estarán en manos de los jueces, sino también de los árbitros ejecutores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así habría reaccionado Kimberly Reyes tras supuesta relación que tendría con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

2. Identifican al conductor asesinado por sicarios en su carro en Barranquilla: tendría oscuro pasado y ya hay hipótesis

3. David Alonso se pronuncia tras su impactante caída en Indonesia: video tendencia en Moto2

4. Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros, mientras Trump advierte por plan para terminar la guerra

5. Soldados colombianos que pidieron la baja en Ucrania denuncian incumplimientos y que no los dejan salir. “Nos tendieron una trampa”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DeudasEmbargos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.