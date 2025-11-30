Suscribirse

Superfinanciera

Para diciembre volvió a subir la tasa de usura. El ajuste coincide con uno de los meses de más consumo al debe

Ese indicador sirve de guía para el costo de las tarjetas de crédito, los préstamos de libre inversión y las libranzas que se ofrecen en el país.

Redacción Economía
1 de diciembre de 2025, 3:05 a. m.
Expectativas frente a la tasa de interés
La tasa de usura se considera represión financiera y por eso las entidades constantemente piden su eliminación. | Foto: 123 Rf

La Superintendencia Financiera certificó el Interés Bancario Corriente (IBC) para la modalidad de crédito de consumo, vigente entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, el cual sirve como referencia para calcular la tasa de usura, es decir, el interés máximo permitido en el país antes de incurrir en el delito tipificado con ese mismo nombre.

De acuerdo con la Resolución 2134 de 2025, el IBC se fijó en 16,68 % efectivo anual, lo que representa un ligero aumento de dos puntos básicos frente al vigente en noviembre (16,66 %).

Ese indicador representa la tasa promedio que cobran las entidades financieras por sus créditos durante un período determinado, que en este caso fue del 31 de octubre al 21 de noviembre de 2025. Ese promedio se multiplica por 1,5 y así se obtiene la tasa de usura, que para diciembre será de 25,02 %. Un mes atrás estaba en 24,99 %.

Las tasas de interés de usura vienen al alza.
Las tasas de interés de usura vienen al alza en 2025. | Foto: Getty Images

Ese indicador es clave porque muchas entidades financieras suelen ajustar el costo de los créditos al mismo ritmo de la usura, en especial en lo que atañe a las tarjetas de crédito y a los préstamos de libre inversión, muy usados en el alto ritmo de gastos de las festividades de fin de año.

La Superfinanciera reiteró que estas decisiones se soportan en la información reportada por los establecimientos de crédito y aunque la diferencia entre noviembre y diciembre no parece muy grande, es un ajuste que sienten los deudores en sus cuotas mensuales.

Tanto la banca tradicional y como las fintechs llevan muchos años pidiendo eliminar la tasa de usura, pues argumentan que ese techo impide que les presten a las personas más riesgosas.

Tasa de usura

