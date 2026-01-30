Pedir créditos será más caro en febrero: SuperFinanciera fijó la tasa de usura en 25,23 %

La Superintendencia Financiera (SFC) reveló, hace algunos minutos, la nueva tasa de usura para el mes de febrero. De acuerdo con la información oficial, el tope quedó en 25,23 % efectivo anual para el segundo mes del año, lo que representa un incremento de 0,87 % frente a la cifra registrada en enero, cuando el tope era de 24,36 %.

Es importante recordar que la tasa de usura corresponde al valor máximo de intereses (remuneratorios o moratorios) que una entidad financiera o persona puede cobrar legalmente por un préstamo en Colombia.

Este se calcula mensualmente por la Superintendencia Financiera. Superar este porcentaje constituye el delito de usura y esta tasa se aplica de forma diferente para consumo, microcréditos y bajo monto.

Si se tienen en cuenta los datos de la SFC respecto a los bancos y las tasas de interés fijadas, con corte al 16 de enero de 2026, los bancos con la tasa más alta son Lulo Bank, con un 24,31 %, seguido por Coltefinanciera, con 24,31 %; la JFK Cooperativa Financiera, con 24,26 %; el Banco Falabella, con 24,21 %, y el Banco Unión, con 24,16 %.

En contraste, los bancos con la tasa más baja son el Banco Cooperativo CoopCentral, con 18,37 %; seguido por el Banco GNB Sudameris y el Banco Agrario, ambos con 19,73 %; el Banco Itaú, con 21,51 %; el Banco AV Villas, con 21,56 %, y el Banco de Occidente, con 21,84 %.

Si usted busca evitar un golpe mayor por el alza en la tasa de usura, lo recomendable es contar con una planificación financiera definida, diferir compras a una sola cuota y comparar las tasas de distintas entidades reguladas, con el fin de mejorar su historial crediticio.

Otro de los consejos es pagar sus deudas a tiempo o incluso antes de la fecha de corte, de modo que pueda reducir el tiempo de acumulación de intereses.

