Economía

Pedir créditos será más caro en febrero: SuperFinanciera fijó la tasa de usura en 25,23 %

Este 30 de enero se conoció la tasa que regirá para el mes de febrero de 2026.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 5:25 p. m.
Tasa de usura para febrero de 2026.
Tasa de usura para febrero de 2026. Foto: SKfoto - stock.adobe.com

La Superintendencia Financiera (SFC) reveló, hace algunos minutos, la nueva tasa de usura para el mes de febrero. De acuerdo con la información oficial, el tope quedó en 25,23 % efectivo anual para el segundo mes del año, lo que representa un incremento de 0,87 % frente a la cifra registrada en enero, cuando el tope era de 24,36 %.

Es importante recordar que la tasa de usura corresponde al valor máximo de intereses (remuneratorios o moratorios) que una entidad financiera o persona puede cobrar legalmente por un préstamo en Colombia.

Las tasas de interés de usura vienen al alza.
Las tasas de interés de usura vienen al alza. Foto: Getty Images

Este se calcula mensualmente por la Superintendencia Financiera. Superar este porcentaje constituye el delito de usura y esta tasa se aplica de forma diferente para consumo, microcréditos y bajo monto.

Si se tienen en cuenta los datos de la SFC respecto a los bancos y las tasas de interés fijadas, con corte al 16 de enero de 2026, los bancos con la tasa más alta son Lulo Bank, con un 24,31 %, seguido por Coltefinanciera, con 24,31 %; la JFK Cooperativa Financiera, con 24,26 %; el Banco Falabella, con 24,21 %, y el Banco Unión, con 24,16 %.

En contraste, los bancos con la tasa más baja son el Banco Cooperativo CoopCentral, con 18,37 %; seguido por el Banco GNB Sudameris y el Banco Agrario, ambos con 19,73 %; el Banco Itaú, con 21,51 %; el Banco AV Villas, con 21,56 %, y el Banco de Occidente, con 21,84 %.

Las tarjetas sin contacto usan la tecnología NFC para realizar cualquier operación de compra.
Estos son los bancos más y menos cercanos a la usura. Foto: Getty Images

Si usted busca evitar un golpe mayor por el alza en la tasa de usura, lo recomendable es contar con una planificación financiera definida, diferir compras a una sola cuota y comparar las tasas de distintas entidades reguladas, con el fin de mejorar su historial crediticio.

Otro de los consejos es pagar sus deudas a tiempo o incluso antes de la fecha de corte, de modo que pueda reducir el tiempo de acumulación de intereses.

Salario minimo
Tenga en cuenta cómo se comporta la tasa de usura. Foto: Adobe Stock

