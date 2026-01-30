Findeter fortaleció a municipios vulnerables con inversiones millonarias durante 2025

Durante 2025, Findeter cerró uno de sus años de mayor actividad financiera al registrar desembolsos por $ 4,2 billones, recursos con los que impulsó 551 proyectos en 443 municipios del país, la mayoría ubicados en territorios con mayores necesidades sociales y fiscales, informó la entidad.

De acuerdo con el balance presentado por la banca de desarrollo territorial, el 87 % de los municipios beneficiados pertenecen a las categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, aquellos con menor capacidad fiscal y mayores retos estructurales, lo que refuerza el enfoque de inversión en regiones históricamente rezagadas.

Uno de los frentes con mayor impacto fue el de vivienda popular VIS y VIP, donde se desembolsaron $ 994.882 millones para financiar 4.320 unidades habitacionales en 184 municipios, de las cuales 127 corresponden a territorios priorizados por su vulnerabilidad social.

Pensiones: Contraloría advierte fuerte baja en ganancia para afiliados a AFP si se restringe inversión de ahorros en el exterior

La eficiencia energética también concentró una porción significativa de los recursos. Durante el año, Findeter destinó $1,43 billones a proyectos desarrollados en 120 municipios, 90 de ellos de categorías 3 a 6, como parte del proceso de transición energética justa en el país.

En paralelo, la línea de fortalecimiento institucional permitió desembolsos por $ 613.847 millones, orientados a mejorar las condiciones financieras, administrativas y fiscales de 165 entidades territoriales.

“Estas cifras reflejan una banca de desarrollo conectada con los desafíos reales del territorio”, afirmó el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás, al destacar que las inversiones buscan contribuir al cierre de brechas regionales.

Claro fortalece su apuesta digital en Barranquilla con nuevas inversiones para 2026

Con estos resultados, la entidad consolida su papel como uno de los principales motores de financiación para proyectos de infraestructura social, vivienda, energía y fortalecimiento institucional en las regiones del país.