Carlos Alberto Saad Llinás fue nombrado como nuevo presidente de Findeter

El anuncio se realizó tras una sesión ordinaria realizada por la junta directiva.

Manuel Santiago Sánchez González

27 de enero de 2026, 10:28 p. m.
Carlos Alberto Saad Llinás, nuevo presidente de Findeter.
Carlos Alberto Saad Llinás, nuevo presidente de Findeter. Foto: Findeter/API

En la tarde del martes, Findeter informó por medio de un comunicado de prensa que la Junta Directiva, en sesión ordinaria realizada hoy, nombró por unanimidad a Carlos Alberto Saad Llinás como nuevo presidente de la Banca de Desarrollo Territorial.

Por medio del comunicado, Findeter señala que Saad Llinás ha ejercido previamente los cargos de vicepresidente de Planeación y director de Planeación Financiera de Findeter.

“Roles desde los cuales ha impulsado procesos clave para la definición de prioridades institucionales, la alineación estratégica de la operación y el fortalecimiento de la capacidad de la entidad”, señala Findeter.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), sector Cartagenita, Facatativá, Cundinamarca.
Findeter tiene presencia en diversas zonas del país. Foto: Cortesía Findeter

Trayectoria profesional de Sadd Llinás

El nuevo presidente es administrador de empresas de la Universidad del Norte y cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero y de la seguridad social.

El banco que mejora las vías, hospitales y universidades: ha desembolsado créditos por más de 54 billones de pesos

Findeter le apuesta al desarrollo sostenible: “1,3 billones de pesos desembolsados para el saneamiento fiscal”

Además, ha desempeñado cargos como Financial Planner de Skandia, director PI Senior Regional Norte de Porvenir, gerente general de Seguridad Social Segura Ltda., coordinador del Banco Agrario, gerente Zonal Atlántico y coordinador Zonal Atlántico del Banco Agrario de Colombia, coordinador de Zona de Temporal Ltda., director de la Caja Agraria y jefe de Servicios Generales del Seguro Social.

Findeter le apuesta al desarrollo sostenible: “1,3 billones de pesos desembolsados para el saneamiento fiscal”

¿Qué servicios presta Findeter?

Por medio de su portal web se encuentran los servicios financieros que presta Findeter en las diversas zonas del país.

  • Acompañar a los gobiernos locales y regionales.
  • Fortalecer sus capacidades de planificación, estructuración y ejecución.
  • Realizar mejoramiento de infraestructura local, regional y nacional.
  • Financiar a largo plazo con mejores condiciones crediticias y pertinencia.
  • Logra mayor rentabilidad social y financiera.

