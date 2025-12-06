Municipios sin servicios básicos reciben millonaria inversión de la Banca de Desarrollo de Colombia

4,56 billones de pesos es el monto que ha destinado la Banca de Desarrollo de Colombia (Findeter) para atender la compleja situación que enfrentan municipios que, en pleno 2025, aún no cuentan con servicios básicos como agua potable, saneamiento y energía.

La entidad pasó de financiar 111 municipios y departamentos entre 2018 y 2022, a desembolsar recursos públicos para más de 250 entidades territoriales hasta octubre de 2025, lo que representa un incremento del 133%.

Findeter confirmó que, con un aumento del 163%, invirtió cerca de 800.000 millones de pesos para apoyar municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, los cuales atraviesan una situación crítica por no tener garantizadas dichas necesidades básicas.

Los 4 billones de pesos destinados hasta ahora se han reflejado en 425 municipios, de los cuales el 87% pertenece a estas categorías, donde las brechas sociales y de infraestructura afectan directamente la calidad de vida de los habitantes. Estas zonas han recibido una financiación de 1,4 billones de pesos.