Exdirector del Dapre habla de “casa de terror” en el Palacio de Nariño

Sigue el revuelo en Colombia por los graves señalamientos que hizo la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en SEMANA sobre el Gobierno Petro. Uno de los hombres que pasó por el mismo cargó indicó que el Palacio de Nariño, más bien, parecería una “casa de terror”.

Exclusivo: esta es la explosiva denuncia que interpuso Angie Rodríguez por extorsión en el propio Gobierno Petro. “50 de los grandes”

Las declaraciones las emitió Mauricio Lizcano, que hoy es candidato presidencial y que, al inicio de la administración de Gustavo Petro, se posicionó como uno de sus más grandes aliados. Él se desempeñó como director del Dapre y ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Después de varias tormentas, se distanció del Ejecutivo y hoy busca tomar las riendas de Colombia.

“La Casa de Nariño parece, más bien, la casa del terror. Las declaraciones de Angie Rodríguez son verdaderamente escandalosas. Lo que sucede con Juliana Guerrero; la cantidad de corrupción que ella denuncia; la sed de poder de muchos de los funcionarios; las decisiones del presidente, incluso, en contra de las alertas que hace Angie de títulos falsos. Todo es, verdaderamente, aberrante”, comentó Lizcano.

Como se recordará, Rodríguez encendió el ventilador de presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en el corazón del Gobierno. Entre tantas cosas, salpicó a Juliana Guerrero, Carlos Carrillo (director de la UNGRD) y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente Petro.