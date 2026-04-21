Angie Rodríguez: “En la Casa de Nariño hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos, piensan que este gobierno no continuará”

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, es hoy la gerente del Fondo Adaptación y decidió hablar con SEMANA y revelar un rosario de secretos al interior de la Casa de Nariño que desnudan oscursos intereses, movidas bajo la mesa y tensiones por el poder entre algunos de sus funcionarios.

“Hay un juego por el poder y el dinero en la Casa de Nariño. Eso los tiene encegecidos. Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y, por eso, miran cómo esprimirlo. Un ejemplo de ello es Juliana Guerrero. Ella es quien maneja el poder en muchas entidades”, contó la funcionaria.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lanchero Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Y reveló cómo el chisme, la calumnia y la mentira se convirtió “en la política de gobierno ejercida por algunos funcionarios y otros como Juliana Guerrero que no tiene ningún cargo”.

El director de SEMANA, Yesid Lancheros, quien realizó la entrevista, le preguntó a Angie Rodríguez si el presidente Gustavo Petro no tiene información sobre “los juegos de poder y dinero” en la Casa Presidencial o lo sabe y es permisivo.

Angie Rodríguez Juliana Guerrero Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“No podría hablar a nombre del señor presidente, pero sé que él me va a escuchar en entrevista y de corazón, como colombiana y como creyente en este proyecto, que tome las medidas pertinentes. Y es que hay otra cosa: ellos cómo operan y ahí involucro a Carlos Carrillo, Gustavo Moreno y Juliana Moreno. Cuando digo que empiezan a meterle cuentos a Gustavo Petro para distraerlo y alejarlo de las personas me encuentro con que le dicen al primer mandatario que yo tenía alianzas con los paramilitares, que era la reina del fentanilo, que era una contrabandista y que manejaba el Puerto de Buenaventura. Perdóneme. No me aguanté”, respondió.

El propio Gustavo Petro le entregó esa información a Angie Rodríguez el día en el que ella renunció a la dirección del Dapre.

“Yo le dije al presidente que, por favor, me presentara las pruebas para denunciarlos. Y que si él no denunciaba, yo sí, porque no permitiría esa falta de respeto y que me expusieran a ese nivel. Querían alejarme del presidente. Era incómoda”, detalló.

Angie Rodríguez Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En uno de los apartes de la entrevista, Angie Rodríguez le habló a través de SEMANA a Petro: “Presidente, escúcheme lo que le estoy diciendo porque creo que a usted lo están engañando y parte de la estrategia de estas personas es quererlo aislar de la gente que es buena y leal con el proyecto porque lo único que han hecho es destruir este proyecto que se construyó durante tantos años”.

Precisó que a esas personas que le hicieron la guerra en la Casa de Nariño “no les importa la gente, no les importa el proyecto y muestra de esto es la guerra interna que me hicieron porque no dejan trabajar”.

SEMANA le preguntó si, después de todo lo que le ha ocurrido, está decepcionada de Gustavo Petro. “Yo creo que aprendí algo muy valioso y es que uno debe ser convencido de los ideales y defenderlos siempre, más no de las personas porque fallan”.

Y reveló que no habla con el mandatario “desde hace muchísimo tiempo”, desde que ocurrió la emergencia invernal en Córdoba a comienzos de 2025.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lanchero Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Allí, en un consejo de ministros, hubo un previo privado en Catam, y el presidente públicamente le dijo delante de varios ministros “que no permitía la alianzas con los paramilitares, que funcionarios de su Gobierno estuvieran con Roy Barreras y Macaco haciendo política. Yo seguí escribiendo, pero es diferente cuando a uno le ponen el dedo. Él me señaló delante de los ministros. Después, mis compañeros me expresaron solidaridad y me dijeron que lo tenían envenenado”, narró.

En ese escenario- según Rodríguez- estaba el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y Carlos Moreno, sus enemigos en la Casa de Nariño. “Ambos se reían”, detalló.