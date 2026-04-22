Juan Daniel Oviedo manda simpática pulla que parece dirigida a José Manuel Restrepo. Esto dijo

José Manuel Restrepo es conocido como uno de los economistas más serios del país. Pero una vez en el ruedo de la política, hay una faceta personal de su vida que ha despertado muchos comentarios y risas, la de bailarín.

¿Quién es José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella?

Las redes sociales se llenaron de comentarios cuando el exministro apareció bailando en una entrevista de Tropicana. En el video se veía cómo el candidato Abelardo de la Espriella tiraba paso con ritmo, mientras el académico bailaba en un estilo más particular.

Ahora, un nuevo video ha desatado comentarios. Allí se ve nuevamente a Restrepo vestido de tenis y pantalón rojo, intentando cogerle el ritmo a su pareja.

Hay algo profundamente revelador en la facilidad con la que nos burlamos de quien se expone sin ser perfecto.



Sí, @jrestrp no baila bien. Él mismo lo sabe y aun así baila.



Pero lo verdaderamente interesante no es eso.



Es que, mientras algunos se quedan en la burla fácil, pasan… pic.twitter.com/mx35E370T1 — Carolina Restrepo Cañavera (@carorestrepocan) April 22, 2026

Oviedo escribió entonces un comentario en redes, sin mencionar a Restrepo: “Yo no oigo por un oído y no bailo así”.