Angie Rodríguez prefirió no explicar la razón detrás del ascenso de Juliana Guerrero en el Gobierno Petro: “No quiero profundizar”

Angie Rodríguez, en entrevista con SEMANA, destapó una presunta red criminal al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero cuando se le preguntó la razón por la que Juliana Guerrero amasó el poder que tiene dentro de la Casa de Nariño, prefirió no responder.

“¿Por qué amasó tanto poder Juliana Guerrero?”, preguntó Yesid Lancheros, director de SEMANA, a la gerente del Fondo de Adaptación.

La falta de respuesta llamó la atención: “Yo creo que no quiero profundizar en eso”.

Exclusivo: esta es la explosiva denuncia que interpuso Angie Rodríguez por extorsión en el propio Gobierno Petro. “50 de los grandes”

De acuerdo con Rodríguez, no quiere profundizar porque la razón implica cosas “demasiado delicadas, demasiado graves”.

Igualmente, se abstuvo de detallar asuntos relacionados con la primera dama Verónica Alcocer y los catalanes que la rodean, a quienes solo conoce de saludo.

Estas revelaciones de la exdirectora del Dapre muestran las dinámicas de la Casa de Nariño, donde Guerrero, quien alguna vez fue funcionaria del Gobierno, ostenta un poder que va más allá de lo evidente.