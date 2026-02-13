“Este es mucho bobo”, le dice Armando Benedetti a Camilo Enciso

Este viernes, 13 de febrero, el candidato a la Cámara de Representantes, Camilo Enciso, quien a su vez es exsecretario de Transparencia e hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos, compartió un mensaje a través de su cuenta en X sobre el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En dicha red social, Enciso dijo que en un momento revelará a “qué se debe el pánico del ministro de las mansiones @AABenedetti con el asunto de Findeter”.

Y agregó: “Es imposible ocultar tanta corrupción en una entidad tan grande, con tanto nepotismo, contratación torcida y con tantas personas dispuestas a contar la verdad. Esperen primeras revelaciones en el transcurso del día. Les doy una pista: reuniones a puerta cerrada en un reconocido club de Bogotá”.

Tras dicha publicación, el ministro Benedetti no guardó silencio y le respondió a Enciso, a quien llamó “bobo”. El jefe de la cartera del Interior afirmó que él nada tiene que ver con el sonado caso de Findeter.

“¡Este es mucho bobo, de verdad! Les apuesto que es otra historia inventada, es como la octava que me hace. No tengo nada que ver con Findeter. Más bien responde por ser el zar de Odebrecht, tus amigos ‘íntimos‘ son cómplices”, respondió Benedetti en X.

Recientemente, Enciso denunció en Noticias RCN un presunto reparto político de millonarios recursos de Findeter, en medio de época electoral.

Según dijo, luego de una investigación que llevó a cabo, se halló un supuesto entramado de corrupción en esa entidad. En tal sentido, el hoy candidato a la Cámara de Representantes calificó lo que estaba ocurriendo como una “gran industria de distribución de mermelada”.

“Hemos identificado que Findeter ha sido convertida por el Gobierno nacional en una gran industria de distribución de mermelada en pleno periodo electoral. Hemos identificado que Findeter desde el año 2024 con una decisión del más alto nivel, de las directivas de la entidad, tomó la decisión de asignar proyectos con cargo al programa Transformando Regiones, únicamente a los municipios gobernados por alcaldes simpatizantes del Gobierno nacional”, dijo Enciso en Noticias RCN, el pasado lunes 9 de febrero.