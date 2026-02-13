Confidenciales

“Mentirosa compulsiva y buscadora de likes”: el ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a arremeter contra la representante Jennifer Pedraza

El pronunciamiento se dio en respuesta a cuestionamientos sobre un presunto freno a las políticas públicas de género desde el Ministerio del Interior.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 6:52 a. m.
Jennifer Pedraza y Armando Benedetti.
Jennifer Pedraza y Armando Benedetti.

La confrontación entre la representante Jennifer Pedraza y el ministro del Interior, Armando Benedetti, escaló este jueves tras un cruce de señalamientos públicos sobre la política de género del Gobierno.

Benedetti lanzó duros cuestionamientos contra la congresista, a quien calificó de “mentirosa compulsiva y buscadora de likes”. Además, la señaló de incoherente al hacer reclamos e integrar la lista del partido Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) y mencionó a su líder, María Luisa Piraquive, recordando una sanción económica en su contra. El ministro también criticó supuestas contradicciones del movimiento en materia de derechos de las mujeres.

“Habla de politiqueros y está en la lista del Mira, cuya dueña, María Luisa Piraquive, fue sancionada con una multa de $3.800 millones por engañar a la Dian, que los votos los sacan a punta de fieles y diezmos”, escribió el ministro.

Jennifer Pedraza Sandoval Miembro en la Cámara de Representantes de Colombia
Jennifer Pedraza Sandoval Miembro en la Cámara de Representantes de Colombia

El pronunciamiento se dio en respuesta a cuestionamientos sobre un presunto freno a las políticas públicas de género desde el Ministerio del Interior. Benedetti negó esa versión y presentó cifras para respaldar su gestión.

Según indicó, en 2025 la cartera realizó 176 jornadas en 66 municipios, incorporó el enfoque de género en 33 territorios y desarrolló 91 actividades en el marco de la Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior.

El jefe de la cartera política sostuvo que las metas fueron cumplidas, que se implementó la Ruta de Memoria Trans y que se adelantaron articulaciones con universidades para prevenir violencias basadas en género. También aseguró que el 19 de enero de 2026 se entregó una respuesta formal con soportes y resultados verificables.

“La gestión es pública y verificable. La desinformación no puede reemplazar los hechos”, concluyó el ministro, en un episodio que vuelve a tensar la relación entre el Congreso y el Gobierno.

