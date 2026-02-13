“Mentirosa compulsiva y buscadora de likes”: el ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a arremeter contra la representante Jennifer Pedraza

La confrontación entre la representante Jennifer Pedraza y el ministro del Interior, Armando Benedetti, escaló este jueves tras un cruce de señalamientos públicos sobre la política de género del Gobierno.

Benedetti lanzó duros cuestionamientos contra la congresista, a quien calificó de “mentirosa compulsiva y buscadora de likes”. Además, la señaló de incoherente al hacer reclamos e integrar la lista del partido Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) y mencionó a su líder, María Luisa Piraquive, recordando una sanción económica en su contra. El ministro también criticó supuestas contradicciones del movimiento en materia de derechos de las mujeres.

“Habla de politiqueros y está en la lista del Mira, cuya dueña, María Luisa Piraquive, fue sancionada con una multa de $3.800 millones por engañar a la Dian, que los votos los sacan a punta de fieles y diezmos”, escribió el ministro.

Jennifer Pedraza Sandoval Miembro en la Cámara de Representantes de Colombia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El pronunciamiento se dio en respuesta a cuestionamientos sobre un presunto freno a las políticas públicas de género desde el Ministerio del Interior. Benedetti negó esa versión y presentó cifras para respaldar su gestión.

Según indicó, en 2025 la cartera realizó 176 jornadas en 66 municipios, incorporó el enfoque de género en 33 territorios y desarrolló 91 actividades en el marco de la Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Suministrada API

El jefe de la cartera política sostuvo que las metas fueron cumplidas, que se implementó la Ruta de Memoria Trans y que se adelantaron articulaciones con universidades para prevenir violencias basadas en género. También aseguró que el 19 de enero de 2026 se entregó una respuesta formal con soportes y resultados verificables.

“La gestión es pública y verificable. La desinformación no puede reemplazar los hechos”, concluyó el ministro, en un episodio que vuelve a tensar la relación entre el Congreso y el Gobierno.