Jennifer Pedraza le pregunta al presidente Petro si mantendrá a Juliana Guerrero como representante del Gobierno en la Universidad Popular del Cesar

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, le envió un fuerte mensaje al presidente Gustavo Petro. Esto tras conocerse la imputación de cargos que realizará en los próximos días la Fiscalía General en contra de Juliana Guerrero, quien estuvo muy cerca de ser nombrada viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Para la congresista, el jefe de Estado debe tomar una drástica decisión frente a la continuidad de Juliana Guerrero como representante del Gobierno Petro en el órgano directivo del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Pedraza, quien denunció en noviembre pasado ante la Fiscalía General los títulos falsos otorgados por la Fundación San José a Juliana Guerrero, aseveró que todavía faltan muchas imputaciones por estos gravísimos hechos.

“Este es un mensaje muy importante para un país acostumbrado a la impunidad plena en contra de los corruptos poderosos. Y aún más cuando este Gobierno ha seguido protegiendo a Juliana Guerrero y atornillando en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar”, agregó la congresista.

Para la representante a la Cámara, el caso de Juliana Guerrero no es aislado.

Este lunes 9 de febrero, la Fiscalía General anunció que le imputará a Juliana Guerrero los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

En este caso, también será cobijado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, y quien -como reveló en su momento SEMANA- fue el funcionario que avaló la entrega de los títulos a la joven, pese a que no cumplía con los requisitos mínimos.

Fue una práctica sistemática

En la denuncia presentada y ampliada ante la Fiscalía General, la congresista manifestó que la Fundación San José expidió por lo menos 779 títulos a personas que no cumplían con los requisitos para graduarse.

Por esto, la congresista llamó la atención de la Fiscalía por solamente mencionar a dos personas en este entramado de títulos falsos. “Le pido a la Fiscalía que vincule a esta investigación al representante legal de la Fundación Universitaria San José, es decir, Francisco Pareja, y a su junta directiva”.

Esto por considerar que existe suficiente elemento material probatorio que vincula a los directivos de la Fundación Universitaria con el aval de la expedición de estos títulos en los últimos meses.

La congresista Jennifer Pedraza sí asistió a la audiencia de conciliación y criticó la ausencia de Juliana Guerrero. Foto: Tomada de las redes sociales de Jennifer Pedraza.

En el caso de Juliana Guerrero, quedó comprobado que no asistió a clases y aun así obtuvo el título de Contaduría Pública. Extrañamente, la joven fue graduada sin haber presentado la prueba Saber Pro, requisito fundamental y obligatorio según indica el Ministerio de Educación.