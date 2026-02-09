Nación

Imputarán cargos a Juliana Guerrero por irregularidades en los títulos de la Fundación San José

La imputación incluye al secretario general de la Fundación San José.

César Jiménez Flechas

9 de febrero de 2026, 8:46 a. m.
Juliana Guerrero, la joven exaspirante al Viceministerio de Juventudes, en el Senado de la República
Juliana Guerrero, la joven exaspirante al Viceministerio de Juventudes, en el Senado de la República Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La Fiscalía anunció este lunes una imputación de cargos en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por presuntas irregularidades en la entrega de títulos.

El ente acusador imputará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Adicionalmente, advirtió Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial, que la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento.

“La Fiscalía solicitó hoy contra Juliana Guerraro y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público”, dijo la fiscal Jaramillo.

La alta exfuncionaria del Gobierno Petro habría acudido a un título falso para ser nombrada viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, entidad que lidera la formulación y ejecución de políticas públicas que garanticen los derechos de los jóvenes, como el de la educación.

Sin embargo, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía confirmó que todo esto se dio: “Con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y lo que tiene que ver con tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes”.

Este no es el primer escándalo de Juliana Guerrero ante la justicia. En el pasado, la Contraloría y la Procuraduría investigaron un posible detrimento patrimonial y faltas disciplinarias de la entonces coordinadora de despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti, por usar un avión de la Policía para viajar de Bogotá a Valledupar.

La fiscal Deysi Jaramillo confirmó que los documentos que presentó Guerrero para convertirse en viceministra: “Fueron publicados en el SIGEP para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el 1.º de julio, sin el lleno de los requisitos legales, teniendo en cuenta, de acuerdo con la investigación, que no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber”.

El representante legal de la Fundación Universitaria San José, Francisco Pareja, en diálogo con SEMANA, insistió en que Guerrero evadió los requisitos legales y burló los controles de la Fundación Universitaria San José tras un “abuso de confianza” por parte del entonces secretario general, Luis Carlos Gutiérrez.

Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, denunció al exsecretario general ante la Fiscalía por caso de Juliana Guerrero

Gutiérrez, hoy en la mira de la justicia, sintió el impacto del escándalo con la cancelación de su contrato como empleado de la Fundación San José, y el mismo representante de la universidad lo denunció penalmente ante la justicia.

El representante Pareja fue uno de los directivos de la San José que confirmó que Juliana Guerrero “nunca” asistió a clase, pero terminó llegando con diploma de contadora pública al Ministerio de la Igualdad para convertirse en la viceministra de juventudes. El cálculo no le salió con el resultado deseado.

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, fue una de las primeras en alertar las irregularidades en las que habría incurrido Guerrero y la Fundación Universitaria para darle el título profesional con el objetivo de que llegara al ministerio que en ese momento era liderado por Juan Carlos Florían.

La congresista del partido Dignidad y Compromiso le ha seguido la pista a lo que sería una práctica recurrente con esos títulos universitarios y ha alertado cerca de 800 irregularidades en los diplomas que ha entregado la Universidad San José. “Hay 35 casos idénticos a los de Juliana Guerrero”, advirtió Pedraza.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha salido a defenderla, asegurando que estaba en una misión de la “paz total” por el capítulo del viaje en el avión de la Policía, y hasta se cuestionó si “el título de Juliana Guerrero es falso, o falta que se cumpla el requisito del examen (Saber)”, pero hoy la Fiscalía responde esa pregunta imputándole por falsedad ideológica en documento público por el uso del diploma de la San José.

