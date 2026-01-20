El Debate

Jennifer Pedraza le hace exigencia en vivo a Petro tras sacar a la luz prueba reina contra Juliana Guerrero: “Últimas consecuencias”

La congresista no dudó en hacerle un llamado al presidente y cuestionar la manera en la que ha manejado la situación.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
20 de enero de 2026, 5:49 p. m.
Jennifer Pedraza, Gustavo Petro y Juliana Guerrero
Jennifer Pedraza, Gustavo Petro y Juliana Guerrero Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia / Foto 3: API

El escándalo de Juliana Guerrero por la compra de su título universitario ha tomado un nuevo giro después de que la congresista Jennifer Pedraza sacara a la luz la ‘prueba reina’ del escándalo.

YouTube video WoZA_MGU2wc thumbnail

La representante a la Cámara reveló las facturas presentadas ante la Dian y que confirman los pagos que la joven le hizo a la Fundación San José. Al parecer, este dinero sería por la compra del título, aunque esto lo tendrán que establecer las autoridades.

Pedraza habló en El Debate de SEMANA acerca de este escándalo y aprovechó para hacerle una exigencia, en vivo, al presidente Gustavo Petro, que sigue manteniendo a Guerrero como una de las representantes en la alta directiva de la Universidad Popular del Cesar.

“Yo le exijo a Petro que retire inmediatamente a Juliana Guerrero del Consejo Superior Universitario, que dejen de nombrarla en cargos de dirección del Gobierno y que colaboren con la justicia para que de verdad esto no quede así”, señaló.

Semana TV

Jennifer Pedraza revela nuevas irregularidades en el caso de Juliana Guerrero

El Debate

Un funcionario del Gobierno se graduó de cuatro carreras el mismo día en la Fundación Universitaria San José: “¿Será que sí fueron a clases?”

Semana TV

¿Cartel de diplomas irregulares en el Gobierno Petro? Esta es la denuncia

El Debate

El presidente del Senado tras recorte presupuestal: “Se afectan las de los tintos, los de la seguridad, el aseo y otros funcionarios del Congreso”

Semana TV

La preocupación que se presenta en el Senado de Colombia. ¿Qué está pasando?

El Debate

Daniel Palacios denuncia en vivo a los que lo excluyeron de la Gran Consulta y revela el motivo: “Tengo una gran preocupación”

El Debate

Desindexar del salario mínimo el valor a pagar por una vivienda de interés social (VIS), ¿realmente se puede? “Al Gobierno se le olvida”

Política

Deudores alimentarios morosos no podrían ingresar a conciertos y partidos con esta ley que propone Jennifer Pedraza

Política

Jennifer Pedraza destapa presunta compra de título universitario de Juliana Guerrero

Política

Jennifer Pedraza denuncia la campaña de Carolina Corcho: dice que su financiador recibía subsidios del DPS y no cotizaba en el sistema de salud

Jennifer Pedraza destapa presunta compra de título universitario de Juliana Guerrero

La congresista recordó que la joven está incurriendo en un delito, si es que la justicia determina que sí compró el título, ya que esto sería presentar documentación falsa.

“Estamos hablando de varios delitos en uno solo y en Colombia no puede seguir haciendo carrera esa idea de la impunidad; nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, expresó.

Esto genera una dura realidad que, incluso, a la misma congresista le han comentado en las calles: mientras que hay personas que se endeudan y luchan para sacar adelante su título profesional, otros por el camino fácil consiguen estos objetivos y terminan ocupando altos cargos.

Pedraza mencionó también el doble rasero que se está manejando en este caso, ya que cuando en gobiernos anteriores hubo escándalos similares, muchos de los que hoy han guardado silencio protestaron e indignaron.

Catherine Juvinao denuncia un “cartel de diplomas irregulares” en el Gobierno Petro, más allá del caso de Juliana Guerrero

“Aquí lo que estamos defendiendo también es la coherencia de que si nos dolía que pasara antes, entonces hoy es igualmente grave y deberíamos estar alzando la voz con la misma contundencia”, señaló.

Hay una pregunta que muchos se hacen y todavía no hay nada claro: ¿Por qué Juliana Guerrero sigue al interior del Gobierno Petro y no ha pasado nada con la Fundación San José? Sobre esto, la representante sacó a relucir dos hipótesis, aunque ninguna está comprobada hasta el momento.

La primera apunta a que Guerrero tendría una relación y cercanía muy directa con el presidente y con altos funcionarios del Ejecutivo. “Estamos hablando de que ella ha escalado muy rápido y tiene un nivel de cercanía muy particular”, dijo.

La segunda hipótesis señala que todo se debe a que la Fundación San José es propiedad de Francisco Pareja. “Un político que en su momento era muy cercano a Armando Benedetti. (...) Yo estoy seguro de que esto le ha servido a Pareja para tener una protección frente a cualquier tipo de intervención”, manifestó.

Por el momento, según explicó, desde el Ejecutivo no han respondido nada acerca de la solicitud de intervención que hizo para que se verifiquen estas irregularidades.

Más de El Debate

Jennifer Pedraza, Gustavo Petro y Juliana Guerrero.

Jennifer Pedraza le hace exigencia en vivo a Petro tras sacar a la luz prueba reina contra Juliana Guerrero: “Últimas consecuencias”

Jennifer Pedraza revela nuevas irregularidades en el caso de Juliana Guerrero

Jennifer Pedraza revela nuevas irregularidades en el caso de Juliana Guerrero

El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Un funcionario del Gobierno se graduó de cuatro carreras el mismo día en la Fundación Universitaria San José: “¿Será que sí fueron a clases?”

¿Cartel de diplomas irregulares en el Gobierno Petro? Esta es la denuncia

¿Cartel de diplomas irregulares en el Gobierno Petro? Esta es la denuncia

Lidio García, presidente del Senado, y sesión del Congreso.

El presidente del Senado tras recorte presupuestal: “Se afectan las de los tintos, los de la seguridad, el aseo y otros funcionarios del Congreso”

La preocupación que se presenta en el Senado de Colombia. ¿Qué está pasando?

La preocupación que se presenta en el Senado de Colombia. ¿Qué está pasando?

Daniel Palacios

Daniel Palacios denuncia en vivo a los que lo excluyeron de la Gran Consulta y revela el motivo: “Tengo una gran preocupación”

El presidente, Gustavo Petro, el 14 de enero de 2026, en Bogotá

Desindexar del salario mínimo el valor a pagar por una vivienda de interés social (VIS), ¿realmente se puede? “Al Gobierno se le olvida”

José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo le pide al Consejo de Estado suspender el salario mínimo decretado por Petro y deja dos preguntas entre su exposición de motivos

Presidente Gustavo Petro.

Advierten a trabajadores lo que les pasará por aumento del salario mínimo decretado por Petro: “El presidente debe estar preocupado”

Noticias Destacadas