La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció que la Fundación San José “le vendió” el título de profesional a Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro que el presidente quiso nombrar como viceministra sin que contara con los requisitos necesarios para ocupar ese cargo.

La congresista reveló las facturas presentadas ante la Dian que dejan en evidencia transacciones por cerca de 8 millones de pesos a cambio de títulos falsos que iban a emitirse un mes después de la supuesta fecha oficial de grados.

Guerrero aseguró que se habría graduado el 1.º de julio de 2025. No obstante, en las facturas de la institución universitaria presentadas ante la Dian aparecen tres pagos realizados después de esa fecha.

Jennifer Pedraza denuncia la campaña de Carolina Corcho: dice que su financiador recibía subsidios del DPS y no cotizaba en el sistema de salud

El primero corresponde a los derechos de grado por el valor de un millón de pesos; el segundo, a 2 millones de pesos por concepto de una matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria; finalmente, se registró una transacción por 4,7 millones de pesos ese mismo día que correspondía a la matrícula en el programa de Contaduría Pública.

“¿Cómo es posible que, si los títulos de Juliana Guerrero tienen fecha del 1.º de julio de 2025, ella haya hecho tres pagos posteriores a su ‘graduación’? Mientras cientos de miles se endeudan por años para estudiar, Guerrero es la única que tiene un plan pospago y trabajo asegurado”, cuestionó Pedraza.

“No hay derecho”: Jennifer Pedraza encaró a Gustavo Petro por comentario sobre violencia contra la mujer

La representante advirtió sobre un “cartel de venta de títulos en esa institución” y le pidió al Ministerio de Educación tomar medidas contra las directivas, una solicitud que hizo desde 2025 sin que su reclamo diera resultados al interior de ese despacho.

Sumado a esto, la congresista cuestionó que la denuncia que presentó ante esa cartera y ante el Ministerio de Educación no haya prosperado, y le pidió a la Procuraduría que investigue una posible omisión de las funciones de inspección y control.

“Han pasado seis meses desde que destapé este escándalo. Los delitos están. Las responsabilidades son claras. Y la inacción del Estado también. ¿Cómo es posible que mi equipo encuentre todas estas irregularidades antes que la dirección de inspección y vigilancia del Ministerio?“, aseveró Pedraza.

La hoja de vida de Juliana Guerrero fue publicada para el cargo de viceministra en la cartera de la Igualdad. No obstante, el Gobierno desistió de esa designación después de que se revelara el título falso de la joven activista.