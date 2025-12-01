La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, encaró al presidente Gustavo Petro después de un comentario que hizo el mandatario en su cuenta de X sobre las denuncias del maltrato físico que presentó Karen Santos, que habrían sido propiciadas por su expareja, el empresario Ricardo Leyva.

Santos relató en una extensa entrevista que fue víctima de golpes, ataques físicos por los que tuvo que recibir cirugías estéticas para reconstruir su cuerpo. Según la denunciante, el empresario la amenazaba con llamar a Petro o al ministro Armando Benedetti. A este último le rentó una lujosa casa ubicada a las afueras de Barranquilla.

“Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”, escribió Petro en su cuenta de X, tras conocer la denuncia que hizo la mujer.

La congresista acusó al presidente de tener una “actitud cómplice” sobre la violencia de la que son víctimas las mujeres en el país y hasta señaló al jefe de Estado de estar promoviendo una narrativa contra ellas.

“Cuántas vidas de mujeres se hubieran salvado si esta actitud cómplice no pululara en cada esquina de Colombia y si tuviéramos un Presidente que, en vez de promover esta narrativa, la enfrentara. 621 feminicidios y el presidente se atreve a trinar esto. ¡No hay derecho!“, increpó Pedraza a Petro.

