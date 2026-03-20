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Le preguntan al ministro Daniel Rojas si es “socio de los dueños” de la Fundación San José tras el grado de Sandra Ramírez

Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, anunció que obtuvo su título como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional.

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Redacción Nación
20 de marzo de 2026, 10:50 a. m.
Daniel Rojas y Sandra Ramírez
Daniel Rojas y Sandra Ramírez Foto: Colprensa y cuenta en X: @SandraComunes

El pasado 8 de marzo, los colombianos decidieron en las urnas que Sandra Ramírez, excompañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, líder fallecido de las extintas Farc, no repetirá curul como senadora del Partido Comunes.

Por otro lado, Ramírez anunció con orgullo este jueves 19 de marzo que seguirá trabajando “por mi país y por la gente”, mientras mostraba su título de posgrado en la cuestionada Fundación San José.

El mensaje de José Félix Lafaurie tras el grado de Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, en la Fundación San José

“¡ESTOY FELIZ! Hoy con gran orgullo le cuento a Colombia que he recibido mi título como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Esto es gracias al Acuerdo de Paz y a mi compromiso inquebrantable con Colombia. Seguiré trabajando por mi país y por la gente”, dijo Ramírez a través de X.

Sin embargo, la congresista Jennifer Pedraza, quien ha denunciado desde meses atrás la presunta entrega irregular de títulos universitarios por parte de la Fundación San José, no guardó silencio sobre el motivo por el que está alegre la actual senadora Ramírez.

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De acuerdo con Pedraza, el título que le entregó la Fundación San José a la viuda de Tirofijo sería irregular y explicó por qué:

“Este título es irregular porque la San José no tiene permiso para ofrecer esta especialización, que solo está autorizada para la Universidad Reformada y de forma PRESENCIAL”.

Y Pedraza fue más allá. En X también le preguntó al ministro de Educación, Daniel Rojas, por qué esa cartera no toma decisiones contra la Fundación San José.

“¿Otra vez títulos irregulares en las narices de @Mineducacion y nada pasa? ¿@DanielRMed, es usted socio de los dueños de la San José o qué? ¡Tanta negligencia raya en la complicidad!“, concluyó Pedraza en su mensaje en la citada red social.

Vale recordar que el pasado 2 de marzo, en una rueda de prensa, al ministro Rojas le preguntaron si cerrarán la Fundación San José y, sin titubear, respondió.

“No me atrevería a dar una respuesta contundente frente al cierre porque existe un respeto al debido proceso y también debo ser muy cauto sobre la información de una investigación en curso. Pero lo que sí le puedo decir es que la San José tiene, aparte de esto, otros tipos de irregularidades que nos llevan a nosotros a profundizar en términos sancionatorios administrativos”, dijo puntualmente Rojas.

Y es que la Fundación de Educación Superior San José está bajo la lupa por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales —entre estos a Juliana Guerrero, joven que intentó convertirse en viceministra de la Igualdad—.

De hecho, ese 2 de marzo, el ministro de Educación recordó que, sobre la Fundación de Educación Superior San José, ya hay acciones de inspección y vigilancia, sumado a un proceso de medidas disciplinarias, sancionatorias y administrativas por presuntas irregularidades.

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El ministro de Educación, Daniel Rojas. Foto: LESLY SÁNCHEZ

“La San José está siendo investigada porque presuntamente graduó estudiantes sin cursar materias. Está siendo investigada también por convenios irregulares para ofertar programas sobre los cuales no debe ofertar. Eso deriva en investigaciones a otras dos instituciones de educación superior. Está siendo investigada por algo que a mí también me parece grave, que es no cargar al SNIES información de los estudiantes que cursan en esta institución de educación superior. Es decir, presunta omisión de cargue y ese acumulado de irregularidades, pues tiene hoy en día a la Fundación San José con acciones de inspección y vigilancia vigentes y un proceso de medidas sancionatorias en curso”, agregó Rojas en dicha rueda de prensa.

No obstante, Rojas afirmó que el Ministerio de Educación no vacilaría en tomar las medidas necesarias, una vez se tengan los resultados de las investigaciones en curso contra la Fundación de Educación Superior San José.