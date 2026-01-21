MinEducación dice que “no expide títulos ni tiene vínculo contractual” con la Fundación San José, y mantiene investigación

Sigue la polémica contra la Fundación de Educación Superior San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales, donde involucraría a funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.
El Ministerio de Educación mantiene una investigación contra directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretario general o cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución de educación superior.
“Con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”, detalla la entidad.
Mediante la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, el Ministerio de Educación mantiene una investigación contra la Fundación San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales.— MinEducación (@Mineducacion) January 21, 2026
