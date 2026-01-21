Nación

MinEducación dice que “no expide títulos ni tiene vínculo contractual” con la Fundación San José, y mantiene investigación

La entidad continúa el proceso contra la institución por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

21 de enero de 2026, 9:51 p. m.
Sigue la polémica contra la Fundación de Educación Superior San José.
Sigue la polémica contra la Fundación de Educación Superior San José. Foto: Foto 1: Fundación San José / Foto 2: Getty Images

Sigue la polémica contra la Fundación de Educación Superior San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales, donde involucraría a funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

El Ministerio de Educación mantiene una investigación contra directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretario general o cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución de educación superior.

Las irregularidades de la Fundación San José, el nuevo dolor de cabeza del Gobierno Petro: desde Juliana Guerrero hasta un funcionario graduado de cuatro carreras en un día

“Con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”, detalla la entidad.

En desarrollo...

Educación

Decisión del Consejo de Estado abre la puerta a nueva elección de rector en la Universidad Nacional

Educación

Confirman novedad en pagos de colegios; ya no podrán exigir este cobro

Educación

Estas son las sanciones para los colegios privados que realicen cobros no autorizados en las matrículas escolares

Educación

Temporada escolar 2026: estos son los precios de los útiles que han cambiado en el regreso a clases

Educación

La lista de útiles escolares que está prohibido pedir en los colegios de Colombia en 2026

Educación

MinTIC y la Universidad Distrital abrieron atractivos cursos: marketing, redes sociales, entre otros

Política

Ministerio de Educación hizo ajustes al PAE y señala a entidades territoriales por posibles demoras en la aplicación del programa

Educación

Inicio de clases, recesos y fin de año: el calendario escolar 2026 explicado

Nación

Procuraduría pide información sobre las investigaciones que se adelantan por los títulos en la Fundación Universitaria San José

Medellín

Estas serían las fechas oficiales del inicio de las vacaciones en colegios públicos de Colombia: tome nota

Más de Educación

Fundación San José y una persona graduándose.

MinEducación dice que “no expide títulos ni tiene vínculo contractual” con la Fundación San José, y mantiene investigación

Profesor Leopoldo Múnera Ruiz se pronunció luego de que el Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional

Decisión del Consejo de Estado abre la puerta a nueva elección de rector en la Universidad Nacional

Colegio

Confirman novedad en pagos de colegios; ya no podrán exigir este cobro

Creativo

Estas son las sanciones para los colegios privados que realicen cobros no autorizados en las matrículas escolares

En Colombia se producen 120 millones de cuadernos, de los cuales 90 millones pertenece a la categoría de cuaderno económico (cosido de 100 hojas)

Temporada escolar 2026: estos son los precios de los útiles que han cambiado en el regreso a clases

Retirar el enchufe cuando no se va a usar, más aún antes de dormir, disminuye la posibilidad de incidentes y ayuda a prolongar la vida útil del aparato.

La lista de útiles escolares que está prohibido pedir en los colegios de Colombia en 2026

Estas plataformas digitales ofrecen un sistema completamente en línea que facilita estudiar desde cualquier lugar del mundo.

MinTIC y la Universidad Distrital abrieron atractivos cursos: marketing, redes sociales, entre otros

La Secretaría de Educación de Cali, abrió licitación pública para encontrar prestador del programa PAE para el nuevo calendario escolar.

Ministerio de Educación hizo ajustes al PAE y señala a entidades territoriales por posibles demoras en la aplicación del programa

Elon Musk presenta Grokipedia, su enciclopedia inteligente que desafía a Wikipedia.

Qué es la Grokipedia de Elon Musk y en qué se diferencia de Wikipedia

Este año, los ‘supertalentos’ Sena que competirán internacionalmente fueron escogidos en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Bolívar.

Revelan los cursos del SENA que tienen más empleo en Colombia: listado completo

Noticias Destacadas