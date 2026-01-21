MinEducación dice que “no expide títulos ni tiene vínculo contractual” con la Fundación San José, y mantiene investigación

Sigue la polémica contra la Fundación de Educación Superior San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales, donde involucraría a funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

El Ministerio de Educación mantiene una investigación contra directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretario general o cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución de educación superior.

Las irregularidades de la Fundación San José, el nuevo dolor de cabeza del Gobierno Petro: desde Juliana Guerrero hasta un funcionario graduado de cuatro carreras en un día

“Con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”, detalla la entidad.

En desarrollo...