Política

Jennifer Pedraza denuncia la campaña de Carolina Corcho: dice que su financiador recibía subsidios del DPS y no cotizaba en el sistema de salud

El representante legal del restaurante que aparece como financiador de la campaña a la consulta del Pacto Histórico no cotizaba en el sistema de salud.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 7:22 p. m.
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, advirtió sobre irregularidades en la campaña de Carolina Corcho a la consulta de octubre de 2025.
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, advirtió sobre irregularidades en la campaña de Carolina Corcho a la consulta de octubre de 2025. Foto: José Manuel Pedraza / Juan Carlos Sierra

El escándalo por la procedencia de la financiación de la campaña a la consulta interna del Pacto Histórico de Iván Cepeda y Carolina Corcho tiene un nuevo capítulo.

En el reporte de los ingresos a la campaña de Corcho quedó registrado que el representante legal de un restaurante llamado Gusteau Chefcito Sigi aportó 752 millones de pesos para financiar su proyecto político de octubre de 2025, cuando ocupó el segundo lugar en la consulta presidencial y quedó elegida como cabeza de lista al Senado.

Lo que llama la atención es que esta persona identificada como Sigifredo Vergara Martínez no aparece en el reporte de personas que cotizan al sistema de salud, según una nueva denuncia revelada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

Salario mínimo: Gustavo Bolívar sacó pecho por “quincena histórica” de los trabajadores en Colombia

“¿Sabían que el representante legal del restaurante Gusteau Chefcito Sigi tuvo $ 752 millones para financiar la campaña de Carolina Corcho, pero no tuvo para cotizar al sistema de salud? Según la Adres, Sigifredo está en el régimen subsidiado. ¿Un evasor del sistema de salud financiando una campaña?”, cuestionó la congresista.

Política

Catherine Juvinao fue hasta el restaurante que le prestó $742 millones a Carolina Corcho y sembró dudas: “Tiene mucho que explicar”

Política

El pedido de Abelardo de la Espriella a Donald Trump Jr. tras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

“Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, son aliados de Maduro”: expresidente Álvaro Uribe

Política

Líderes internacionales alertan por persecución judicial contra expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad

Política

Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López, avalados por la Registraduría para ser candidatos tras presentar firmas

Política

Andrés Forero destapó visita del exdirector del INS a agente interventor de EPS

Política

“Petro se está comiendo la campaña”: Vicky Dávila lanza alerta a la oposición y dice que Iván Cepeda va en “coche”

Confidenciales

“No hay derecho”: Jennifer Pedraza encaró a Gustavo Petro por comentario sobre violencia contra la mujer

El Debate

VIDEO | ¿Caso de Juliana Guerrero destapará cartel de los títulos?

El Debate

Jennifer Pedraza revela cuál sería el eslabón clave para saber la verdad del caso de Juliana Guerrero: “Manzana podrida”

El hombre también aparece entre las personas que se registraron ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para recibir subsidios del Gobierno. Y lo más particular: su postulación fue admitida por el Gobierno nacional, a pesar de que esos programas están destinados para las personas de escasos recursos.

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, los favoritos para ganar la Gran Consulta por Colombia, según Polymarket

“Con un restaurante en liquidación, sin plata para su salud ni para emprender, ¿cómo sacó Sigifredo $ 737 millones para financiar a Carolina Corcho?“, cuestionó Pedraza.

Las cifras de la financiación de la campaña para la consulta interna que se votó el 26 de octubre de 2025 quedaron registradas en el reporte de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este quedó consagrado que el 52 % de los recursos que gastó Corcho provenían de ese restaurante que estaría ubicado en el Sur de Bogotá.

Sin embargo, en los registros de la Cámara de Comercio aparece que ese establecimiento entró en liquidación desde el mes de abril y el periodista Melquisedec Torres reveló que la ubicación de ese local “no se puede ubicar ni con Google Maps”.

Entre tanto, el 75 % de los recursos que se gastaron en la campaña de Cepeda, equivalentes $964 millones de pesos, provendrían de una microempresa ubicada en Barranquilla.

“Aquí me pregunto, ¿estamos ante un testaferro de la política?“, cuestionó la representante Pedraza tras revelar los nuevos datos de la campaña de Corcho de 2025.

La exministra de Salud se perfila como próxima senadora de la República.

Más de Política

Catherine Juvinao y Carolina Corcho

Catherine Juvinao fue hasta el restaurante que le prestó $742 millones a Carolina Corcho y sembró dudas: “Tiene mucho que explicar”

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, advirtió sobre irregularidades en la campaña de Carolina Corcho a la consulta de octubre de 2025.

Jennifer Pedraza denuncia la campaña de Carolina Corcho: dice que su financiador recibía subsidios del DPS y no cotizaba en el sistema de salud

El candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en Cali, Colombia, el 10 de septiembre de 2025

El pedido de Abelardo de la Espriella a Donald Trump Jr. tras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Álvaro Uribe, Iván Cepeda y Gustavo Petro

“Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, son aliados de Maduro”: expresidente Álvaro Uribe

Libertad y Democracia cuestionó decisión sobre expresidente ecuatoriano

Líderes internacionales alertan por persecución judicial contra expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad

Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López.

Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López, avalados por la Registraduría para ser candidatos tras presentar firmas

Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático

Andrés Forero destapó visita del exdirector del INS a agente interventor de EPS

La Gran Consulta, rueda de prensa.

“Petro se está comiendo la campaña”: Vicky Dávila lanza alerta a la oposición y dice que Iván Cepeda va en “coche”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro contradice a Camacol, que advirtió riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda por control de precios a proyectos VIS: esto dijo

La DIAN respondió de manera directa a las críticas de los mandatarios.

La Dian asegura que los impuestos de la emergencia económica no son desproporcionados tras el rechazo de 17 gobernadores

Noticias Destacadas