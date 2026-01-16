Jennifer Pedraza denuncia la campaña de Carolina Corcho: dice que su financiador recibía subsidios del DPS y no cotizaba en el sistema de salud

El escándalo por la procedencia de la financiación de la campaña a la consulta interna del Pacto Histórico de Iván Cepeda y Carolina Corcho tiene un nuevo capítulo.

En el reporte de los ingresos a la campaña de Corcho quedó registrado que el representante legal de un restaurante llamado Gusteau Chefcito Sigi aportó 752 millones de pesos para financiar su proyecto político de octubre de 2025, cuando ocupó el segundo lugar en la consulta presidencial y quedó elegida como cabeza de lista al Senado.

Lo que llama la atención es que esta persona identificada como Sigifredo Vergara Martínez no aparece en el reporte de personas que cotizan al sistema de salud, según una nueva denuncia revelada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

“¿Sabían que el representante legal del restaurante Gusteau Chefcito Sigi tuvo $ 752 millones para financiar la campaña de Carolina Corcho, pero no tuvo para cotizar al sistema de salud? Según la Adres, Sigifredo está en el régimen subsidiado. ¿Un evasor del sistema de salud financiando una campaña?”, cuestionó la congresista.

El hombre también aparece entre las personas que se registraron ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para recibir subsidios del Gobierno. Y lo más particular: su postulación fue admitida por el Gobierno nacional, a pesar de que esos programas están destinados para las personas de escasos recursos.

“Con un restaurante en liquidación, sin plata para su salud ni para emprender, ¿cómo sacó Sigifredo $ 737 millones para financiar a Carolina Corcho?“, cuestionó Pedraza.

Las cifras de la financiación de la campaña para la consulta interna que se votó el 26 de octubre de 2025 quedaron registradas en el reporte de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este quedó consagrado que el 52 % de los recursos que gastó Corcho provenían de ese restaurante que estaría ubicado en el Sur de Bogotá.

Sin embargo, en los registros de la Cámara de Comercio aparece que ese establecimiento entró en liquidación desde el mes de abril y el periodista Melquisedec Torres reveló que la ubicación de ese local “no se puede ubicar ni con Google Maps”.

Entre tanto, el 75 % de los recursos que se gastaron en la campaña de Cepeda, equivalentes $964 millones de pesos, provendrían de una microempresa ubicada en Barranquilla.

“Aquí me pregunto, ¿estamos ante un testaferro de la política?“, cuestionó la representante Pedraza tras revelar los nuevos datos de la campaña de Corcho de 2025.

La exministra de Salud se perfila como próxima senadora de la República.