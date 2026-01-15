POLÍTICA

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, los favoritos para ganar la Gran Consulta por Colombia, según Polymarket

El exministro de Defensa tiene 12,1 por ciento de probabilidades de ganar la elección presidencial en general, y la senadora del Centro Democrático llega a 7,8 por ciento.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 2:00 a. m.
Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.
Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia. Foto: Semana.

En menos de dos meses, el próximo 8 de marzo, los colombianos están llamados a las urnas a elegir no solo al nuevo Congreso de la República, sino también a participar en las dos consultas interpartidistas de donde saldrán candidatos únicos a la primera vuelta en mayo próximo.

Según la más reciente medición de Polymarket, el mercado de predicciones más grande del mundo, Juan Carlos Pinzón (12,1 por ciento) y Paloma Valencia (7,8 por ciento) son los favoritos para ganar la Gran Consulta por Colombia. Ese es el porcentaje de probabilidad de triunfo que ambos tienen en la medición general y, por ende, tienen las mayores opciones para vencer en la consulta.

Polymarket revela que Abelardo de la Espriella encabeza las posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, con el 40 por ciento, seguido de Iván Cepeda, con el 34 por ciento.

Polymarket, 15 de enero de 2026
Polymarket, 15 de enero de 2026 Foto: Polymarket

La otra consulta que se votará en marzo próximo es la del Pacto Amplio, en la que aspiran participar Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero.

Noticias Destacadas