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Jennifer Pedraza le canta la tabla a Petro y le dice en lo que se parece a Paloma Valencia: “Tienen cosas en común”

La congresista cuestionó con dureza al jefe de Estado por defender al exministro Ricardo Bonilla.

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Redacción Confidenciales
8 de abril de 2026, 12:01 p. m.
Jennifer Pedraza y Gustavo Petro.
Jennifer Pedraza y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

La senadora electa Jennifer Pedraza cuestionó al presidente Gustavo Petro por la nueva defensa que hizo hacia el exministro Ricardo Bonilla, salpicado por el escándalo de la UNGRD y quien quedó en libertad por vencimiento de términos.

El jefe de Estado reiteró, a través de su cuenta de X, que la detención fue “arbitraria” y que el caso es simple “sectarismo político“.

Ante esto, la congresista no dudó en lanzarle un dardo y apuntar contra la corrupción que ha tenido el Ejecutivo. “Presidente, si mis principios estuvieran a la venta, su gobierno habría sido el primero en intentar comprarlos“, señaló.

“Afortunadamente los tengo bien puestos y nunca estarán al servicio de quienes se roban este país“, añadió.

Pedraza fue un poco más allá y le dijo al máximo mandatario lo que, desde su perspectiva, tiene de semejante con la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Usted y Paloma Valencia tienen más cosas en común de lo que parece: ambos defienden sin pudor a imputados por corrupción y ven el vencimiento de términos como salvavidas”, escribió.