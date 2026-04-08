Jennifer Pedraza le canta la tabla a Petro y le dice en lo que se parece a Paloma Valencia: “Tienen cosas en común”

La senadora electa Jennifer Pedraza cuestionó al presidente Gustavo Petro por la nueva defensa que hizo hacia el exministro Ricardo Bonilla, salpicado por el escándalo de la UNGRD y quien quedó en libertad por vencimiento de términos.

El jefe de Estado reiteró, a través de su cuenta de X, que la detención fue “arbitraria” y que el caso es simple “sectarismo político“.

Ante esto, la congresista no dudó en lanzarle un dardo y apuntar contra la corrupción que ha tenido el Ejecutivo. “Presidente, si mis principios estuvieran a la venta, su gobierno habría sido el primero en intentar comprarlos“, señaló.

“Afortunadamente los tengo bien puestos y nunca estarán al servicio de quienes se roban este país“, añadió.

Pedraza fue un poco más allá y le dijo al máximo mandatario lo que, desde su perspectiva, tiene de semejante con la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Usted y Paloma Valencia tienen más cosas en común de lo que parece: ambos defienden sin pudor a imputados por corrupción y ven el vencimiento de términos como salvavidas”, escribió.