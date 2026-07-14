Abelardo De La Espriella, tras su empalme en Bucaramanga donde anunció próximas inversiones: “Con el Tigre, Santander tiene presidente”

El presidente electo Abelardo De La Espriella visitó Bucaramanga y, tras reunirse durante varias horas con el alcalde y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pactó algunas inversiones para esa región del país.

“Esta tierra de gente trabajadora y gente patriota que no quiere nada regalado, que quiere seguridad. Si Santander tiene seguridad, la prosperidad viene con esa seguridad”, anunció.

Dijo que Santander, por las razones expuestas y por su historia, las de los comuneros y defensores de la libertad, “tiene un lugar especial en mi corazón”.

A su juicio, “obras son amores y no buenas razones. Por eso designé como ministro de Vivienda a uno de los hijos de esta tierra maravillosa, Jaime Andrés Beltrán. Queremos traerle a Santander lo que por tantos años le ha sido negado a cuenta del centralismo del poder, del centralismo bogotano. Con el Tigre, Santander tiene presidente”.

Habló del empalme territorial, dijo que conoció las necesidades de los municipios y el departamento: “Las hemos incorporado en una matriz. Vamos a llegar al Gobierno a revisar las cuentas. Ustedes saben que nos entregan un país destruido en muchos aspectos, sobre todo fiscal y financieramente”.

Y una vez identifiquen las finanzas reales de la Nación, “vamos a decirles a los alcaldes y al gobernador, sin que medie una mentira, qué se puede y qué no se puede hacer. Lo que me comprometo es a que existe toda la voluntad para que se cumplan los anhelos históricos del pueblo santandereano que ha sido olvidado en seguridad, salud, seguridad; el atraso vial es terrible en las vías terciarias para conectar a nuestras provincias. Aquí hay voluntad política y compromiso para hacer por Santander lo que ningún otro gobierno ha hecho”, remató.

De La Espriella promete recorrer los 32 departamentos del país donde realiza empalmes regionales para conocer las necesidades más sentidas de los departamentos.