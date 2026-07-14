La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán este 13 de julio, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, en los Estados Unidos, provocó rechazo mundial.

En video | Revelan el momento en que agentes de ICE dispararon contra el colombiano en EE. UU.

Una de las reacciones más fuertes fue la del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, aseguró que el joven no solo perdió la vida durante un procedimiento de las autoridades migratorias, sino que calificó el hecho como un “asesinato” y responsabilizó directamente al Gobierno estadounidense por lo ocurrido.

“Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano, latinoamericano, en manos del Gobierno de los EE. UU.”, escribió el jefe de Estado al comenzar su mensaje.

Manifestantes portan pancartas después de que un hombre fuera abatido a tiros por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en Biddeford, Maine. Foto: AP Photo/Robert F. Bukaty

El presidente fue más allá al afirmar que, en su opinión, el colombiano fue víctima de discriminación.

“Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos”, expresó Petro, quien recordó que, independientemente de su condición migratoria, toda persona debe tener garantizada la protección de sus derechos fundamentales.

“Mi hijo era un hijo maravilloso, no se porque le hicieron eso.”



Descansa en paz Joan 💔 pic.twitter.com/YuNoP8gI4q — Giannina Aurich🦁 (@gigirich66) July 14, 2026

La petición que hizo a Donald Trump

En medio de su pronunciamiento, Petro dirigió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le pidió pronunciarse públicamente sobre la muerte del colombiano: “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”.

Además, solicitó que el equipo diplomático colombiano en territorio estadounidense actúe con rapidez para acompañar el proceso y exigir que se establezcan responsabilidades.

“Espero del servicio exterior colombiano en EE. UU. la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio”, manifestó.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: SEMANA / Getty Images

¿Qué le pasó a Joan Sebastián Durán?

El caso ocurrió durante un operativo adelantado por agentes del ICE en el estado de Maine. Según la información entregada por las autoridades estadounidenses, los uniformados buscaban ejecutar una acción relacionada con temas migratorios cuando se produjo un enfrentamiento que terminó con el colombiano herido de gravedad por disparos de un agente.

El ICE toma drástica decisión tras la muerte de un colombiano en EE. UU., a manos de agentes migratorios

Durán fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

La versión oficial sostiene que el agente accionó su arma al considerar que existía un riesgo para su integridad. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y tanto la familia del colombiano como las autoridades consulares han solicitado que se esclarezcan las circunstancias exactas del procedimiento.

#BREAKING UPDATE New Security Footage Raises Questions in Joan Sebastian Guerrero ICE Shooting



Newly released security camera footage is being cited by critics as challenging the claim that Joan Sebastian Guerrero “tried to stop” his vehicle during the ICE encounter in… pic.twitter.com/suUjvNi8ws — MCBN (@MCBNNEWSS) July 14, 2026

En medio de la creciente polémica por estos hechos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidió suspender temporalmente la mayoría de sus controles migratorios vehiculares en el país.

La medida fue adoptada tras este acontecimiento y otro en el que la víctima fue un mexicano, quien también falleció. El cambio busca que los agentes reciban capacitación adicional y más completa para afrontar las intervenciones.

Un caso que escaló al plano diplomático

Las declaraciones de Petro elevaron el tono del debate alrededor de este caso, al plantear que no se trató únicamente de un operativo migratorio fallido, sino de una situación que, según sus palabras, involucra discriminación y violaciones a los derechos humanos.

El mandatario concluyó su mensaje lamentando la muerte de Joan Sebastián Durán y expresando que espera que el proceso judicial permita establecer responsabilidades por lo sucedido.