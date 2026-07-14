La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán este 13 de julio, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, en los Estados Unidos, provocó rechazo mundial.
Una de las reacciones más fuertes fue la del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, aseguró que el joven no solo perdió la vida durante un procedimiento de las autoridades migratorias, sino que calificó el hecho como un “asesinato” y responsabilizó directamente al Gobierno estadounidense por lo ocurrido.
“Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano, latinoamericano, en manos del Gobierno de los EE. UU.”, escribió el jefe de Estado al comenzar su mensaje.
El presidente fue más allá al afirmar que, en su opinión, el colombiano fue víctima de discriminación.
“Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos”, expresó Petro, quien recordó que, independientemente de su condición migratoria, toda persona debe tener garantizada la protección de sus derechos fundamentales.
“Mi hijo era un hijo maravilloso, no se porque le hicieron eso.”— Giannina Aurich🦁 (@gigirich66) July 14, 2026
Descansa en paz Joan 💔 pic.twitter.com/YuNoP8gI4q
La petición que hizo a Donald Trump
En medio de su pronunciamiento, Petro dirigió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le pidió pronunciarse públicamente sobre la muerte del colombiano: “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”.
Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU.— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 14, 2026
Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con… https://t.co/3jPnwbpBen
Además, solicitó que el equipo diplomático colombiano en territorio estadounidense actúe con rapidez para acompañar el proceso y exigir que se establezcan responsabilidades.
“Espero del servicio exterior colombiano en EE. UU. la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio”, manifestó.
¿Qué le pasó a Joan Sebastián Durán?
El caso ocurrió durante un operativo adelantado por agentes del ICE en el estado de Maine. Según la información entregada por las autoridades estadounidenses, los uniformados buscaban ejecutar una acción relacionada con temas migratorios cuando se produjo un enfrentamiento que terminó con el colombiano herido de gravedad por disparos de un agente.
Durán fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.
La versión oficial sostiene que el agente accionó su arma al considerar que existía un riesgo para su integridad. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y tanto la familia del colombiano como las autoridades consulares han solicitado que se esclarezcan las circunstancias exactas del procedimiento.
#BREAKING UPDATE New Security Footage Raises Questions in Joan Sebastian Guerrero ICE Shooting— MCBN (@MCBNNEWSS) July 14, 2026
Newly released security camera footage is being cited by critics as challenging the claim that Joan Sebastian Guerrero “tried to stop” his vehicle during the ICE encounter in… pic.twitter.com/suUjvNi8ws
En medio de la creciente polémica por estos hechos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidió suspender temporalmente la mayoría de sus controles migratorios vehiculares en el país.
La medida fue adoptada tras este acontecimiento y otro en el que la víctima fue un mexicano, quien también falleció. El cambio busca que los agentes reciban capacitación adicional y más completa para afrontar las intervenciones.
Un caso que escaló al plano diplomático
Las declaraciones de Petro elevaron el tono del debate alrededor de este caso, al plantear que no se trató únicamente de un operativo migratorio fallido, sino de una situación que, según sus palabras, involucra discriminación y violaciones a los derechos humanos.
El mandatario concluyó su mensaje lamentando la muerte de Joan Sebastián Durán y expresando que espera que el proceso judicial permita establecer responsabilidades por lo sucedido.