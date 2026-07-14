Partido Mira podría quedarse sin representación en la Cámara de Representantes

El Partido Mira está en riesgo de perder la única curul que ganó en la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones legislativas. Su candidata a la Cámara por Cundinamarca, Maritza Álvarez, quedó elegida en la lista en coalición con el Centro Democrático; sin embargo, ese asiento está en medio de una disputa jurídica con el candidato Alexander Prieto, del Partido Liberal.

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“Fue un proceso de escrutinio duro. En las instancias departamentales comenzamos a notar inconsistencias porque nuestras solicitudes no fueron atendidas. En el escrutinio de Cundinamarca hubo un desacuerdo que ahora va al Consejo Nacional Electoral y que llegó al escritorio del magistrado Álvaro Hernán Prada”, relató el senador del Partido Mira, Carlos Guevara.

El senador agregó: “Vamos a cumplir tres meses de las elecciones y el magistrado (Prada) radicó una ponencia en la que se le asigna la curul a Cambio Radical. Eso es una sorpresa porque en las actas de escrutinio ese partido ni se acercaba. ¿Qué sucedió? Que, sin siquiera abrir mesas, se le asignaron votos al candidato de Cambio Radical".

La ponencia de Prada se cayó en una votación que se libró durante el fin de semana. No obstante, ahora la magistrada Alba Lucía Velásquez tendrá a su cargo el estudio del caso y el Mira la señala de tener un posible impedimento para ser partícipe de esa decisión, debido a que Velásquez fue secretaria de gobierno de Prieto cuando él ejerció como alcalde de Cota.

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“Le pedimos al CNE que en justicia la curul se nos sea asignado y que las solicitudes que ha hecho el partido, que no fueron atendidas en la ponencia del doctor Prada, sean atendidas ahora para que se logre la curul que ya fue alcanzada en escrutinios”, reclamó el senador Guevara.