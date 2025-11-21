Suscribirse

Centro Democrático y MIRA inscriben primera lista de candidatos para la Cámara por Bolívar con apoyo del expresidente Álvaro Uribe

La lista será abierta, con voto preferente, y está integrada por seis aspirantes.

Redacción Confidenciales
22 de noviembre de 2025, 1:52 a. m.
Bolívar tendrá la primera lista abierta de la Cámara con seis líderes sociales y respaldo de Uribe.
Bolívar tendrá la primera lista abierta de la Cámara con seis líderes sociales y respaldo de Uribe. | Foto: Cortesía

El Centro Democrático y el partido MIRA presentaron este viernes en Cartagena la lista conjunta de aspirantes a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, en un acto en el que participaron el expresidente Álvaro Uribe Vélez y dirigentes de ambas colectividades.

La inscripción, anunciada por los partidos, se realizó en el marco de la conformación de coaliciones territoriales de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

Contexto: Alarma por violencia contra líderes políticos en Colombia: Centro Democrático y Partido Conservador, los más amenazados

La lista será abierta y con voto preferente, y está integrada por seis aspirantes que, de acuerdo con los partidos, provienen de distintos sectores: líderes sociales, empresariales, rurales, culturales, educativos y de seguridad. En el acto también hicieron presencia Manuel Virgüez, presidente del partido MIRA, y el senador Enrique Cabrales, entre otros miembros del Centro Democrático.

Entre los nombres que formalizaron la inscripción están: Marta Arrázola (101), Fabio Orlando Mendoza Barreto (102), Shirley Sanjuan (MIRA) (103), Karelis Carolina Caraballo Salinas (104), Sonia María del Rosario Villa Lascarro (105) y José Ricardo Ardila Pinedo (106).

En su intervención, el senador Enrique Cabrales defendió la coalición y la composición de la lista. “Hoy nuestra fuerza política está en su punto más alto. Esta coalición no improvisa: está compuesta por personas con carácter, trayectoria y convicciones firmes, capaces de enfrentar los desafíos del país y defender sin titubeos los principios democráticos y las necesidades reales de la ciudadanía”, afirmó Cabrales.

Los partidos destacaron la experiencia territorial de los aspirantes como argumento para integrarlos a la lista. Según las colectividades, los seis candidatos tienen raíces en el territorio y la preparación necesaria para representar a los bolivarenses en la Cámara de Representantes por Bolívar.

Centro DemocráticoMIRACámara de Representantesuribe

