Paloma Valencia es la candidata que más ha aglutinado respaldos políticos de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Este martes, 19 de mayo, la senadora del Centro Democrático sumará un nuevo apoyo a las 11 a. m., anuncio que se hará desde el Capitolio Nacional.

Este es el acuerdo programático entre el Partido Liberal y Paloma Valencia

Se trata del partido cristiano Mira, que representa los valores de esa religión y es considerado uno de los más disciplinados del país en materia electoral. La colectividad cuenta con tres senadores: Manuel Virgüez Piraquive, Ana Paola Agudelo y Carlos Guevara. Y en la Cámara de Representantes tienen representación de Irma Herrera.

El Mira no ha estado exenta de polémicas. En 2025 el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar en contra de la colectividad por presuntas irregularidades en una encuesta que hicieron en medio del debate de la reforma laboral y que utilizaron de justificación para no respaldar la iniciativa del Gobierno nacional, lo que derivó en que se archivara la propuesta en la Comisión Séptima del Senado.

El Partido Mira es uno de los más disciplinados para las elecciones. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Ese hecho, según denunció posteriormente el partido, generó varios “hostigamientos” por parte del Gobierno nacional y algunas de sus entidades.

Valencia es la candidata que en las elecciones de 2026 ha sumado más apoyos de los partidos políticos, muchos de ellos con congresistas cuestionados.

Por ejemplo, aunque Cambio Radical decidió dejar en libertad a sus militantes, el representante a la Cámara por Santander Wilmer Carillo anunció su respaldo público a la candidata y hasta le organizó un evento en la última semana en Cúcuta.

La candidata ha recibido el apoyo de los partidos políticos tradicionales. Foto: FACEBOOK PALOMA VALENCIA

Asimismo, la candidata del Centro Democrático recibió el apoyo de los partidos políticos tradicionales, entre ellos, el Partido Conservador, La U y el Partido Liberal. La senadora no ha rechazado hasta el momento a los líderes cuestionados de cada una de esas colectividades.

En el caso del Partido Liberal, se publicó un acuerdo programático que fue pactado con la candidata presidencial en el que se incluye la defensa de la Constitución de 1991 y el rechazo a la convocatoria de una asamblea constituyente.

Asimismo, se habla de un cambio institucional que debe darse en temas de justicia social e igualdad. En materia de salud, hablaron de una reforma orientada al paciente, con fortalecimiento de la atención domiciliaria, la telemedicina y la digitalización de historias clínicas, así como un esquema de pagos por resultados y se plantea una articulación entre el sistema público y privado.

Igualmente, se habla del fortalecimiento del aparato productivo con énfasis en la eventual reconstrucción de Venezuela como oportunidad económica regional, junto con una transición energética que combine explotación de hidrocarburos con compensación ambiental.