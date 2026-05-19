Fuerte pulla de Gustavo Petro a la Contraloría por expediente disciplinario a su ministro de Hacienda, Germán Ávila: “Increíble”

Ante la decisión que adoptó la Contraloría de avanzar en un expediente disciplinario al ministro de Hacienda, Germán Ávila, el presidente de la República, Gustavo Petro, no guardó silencio y se pronunció.

Lo hizo con una fuerte pulla que lanzó al organismo por medio de sus redes sociales: “Increíble, a la Contraloría le faltan economistas. Un economista de primer año sabe que si un banco central eleva las tasas de interés, también se las eleva al endeudamiento interno del Gobierno”.

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“Estamos ya como Ordóñez, que quiso disciplinar mi política sobre reciclaje; ahora la Contraloría quiere disciplinar las visiones diferentes de la economía. La deuda a largo plazo se toma precisamente porque, primero, hay que pagar sin un día de tardanza los compromisos de deuda actual por orden de la Constitución”, insistió el mandatario colombiano.

Sumado a esto, expresó: “Segundo, la deuda que se toma para pagar los compromisos de deuda anterior los pone el mercado y es a la tasa que el mercado diga, no la que el Gobierno quiera; tercero, como sabemos que el mercado sube la duda por el alza de interés del banco”.

“Entonces se toma la deuda a largo plazo para que, en el momento de la caída de la tasa de interés nacional, se prepague la deuda cara con deuda barata y se salga del mal momento de la deuda inducida por una muy perversa política de alza de la tasa de interés del BanRepública”, subrayó al cuestionar a la Contraloría por ponerle la lupa al manejo de la deuda pública.

Esa postura del mandatario se da en medio de una fuerte tensión que ha escalado entre su Gobierno y el Banco de la República, luego de que en una junta decidió subir en 100 puntos básicos las tasas de interés.

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Inclusive, el presidente Petro ordenó la ruptura de relaciones entre su administración y el banco emisor, situación que desató una ola de críticas en diferentes sectores políticos y económicos del país.