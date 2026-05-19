Clan del Golfo aceptó las condiciones de Gustavo Petro y se destrabó el proceso de paz

El Gobierno Petro y el Clan del Golfo superaron la crisis que se desató esta semana en la mesa de negociación, luego de que la fiscal Luz Adriana Camargo frenara la solicitud de la Casa de Nariño para suspender las órdenes de captura a 29 integrantes de la organización narcotraficante que buscaban iniciar un eventual proceso de desmovilización.

Una vez Camargo sentó su posición, el jefe de Estado reunió a los líderes de los procesos de paz y los orientó sobre las zonas de ubicación temporal, espacios delimitados donde empezarán a circular los miembros de diferentes grupos armados ilegales con los que se sostienen diálogos.

El beneficio del Gobierno Petro al Clan del Golfo

En un comunicado, se afirmó: “El presidente autorizó avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco zonas de ubicación temporal definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados. Así mismo, que en la primera fase de implementación no harán presencia personas respecto de las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes”.

Frente a este escenario, Gustavo Petro fijó como condición para el Clan del Golfo que, de momento, no frenará las órdenes de detenciones a las personas que sean requeridas por tribunales del exterior. Es decir, Chiquito Malo, contrario a la solicitud inicial de la Casa de Nariño, no será beneficiario de esta medida.

Crisis en negociación con el Clan del Golfo: revuelo en la Casa de Nariño por ‘portazo’ de la fiscal Luz Adriana Camargo

La organización de este narcotraficante dirigente sentó su posición este 19 de mayo en un comunicado dirigido a la opinión pública: “El Estado Mayor Conjunto acepta, de buena fe, que el ingreso a las zonas de ubicación temporal quede limitado a aquellos combatientes que no se encuentren solicitados en extradición por parte de ningún gobierno extranjero”.

Así las cosas, sigue en firme el plan para que el 25 de junio inicie el traslado de los integrantes del Clan del Golfo a las zonas rurales de Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá (Chocó).