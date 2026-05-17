Ejército confirmó el asesinato de dos uniformados en medio de maniobras defensivas contra el Clan del Golfo

En la tarde de este 17 de mayo, el Ejército Nacional de Colombia informó que, tras varios combates registrados en la vereda Capitán, del municipio de Acandí, Chocó, se reportó la muerte de dos uniformados. La institución aseguró que el primero fue el sargento segundo Ricardo Paredes y el segundo, el soldado Daniel Andrés Salgado.

La situación se dio mientras cumplían labores de protección para la población cercana, tras los repetidos ataques del Clan del Golfo.

El Ejército confirmó la muerte de dos uniformados en medio de combates registrados en Acandí, Chocó, durante operaciones contra el Clan del Golfo. Foto: Ejército Nacional

“Enviamos un respetuoso saludo de condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. La institución brindará todo el acompañamiento interdisciplinario a sus familias en este difícil momento”, indicó el Ejército.

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Finalmente, detallaron que las maniobras ofensivas continúan en la zona, así como el despliegue de capacidades militares para velar por la seguridad en el departamento de Chocó.

Las autoridades aseguraron que las operaciones militares continúan tras los enfrentamientos que dejaron dos soldados fallecidos. Foto: AFP

Ejército dio golpe a uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el Chocó

El pasado 16 de mayo, el Ejército detalló que, en el cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho Plus 2026 y en el marco de las operaciones militares desplegadas en la región, el Gaula Militar Chocó, en conjunto con la Armada Nacional y en coordinación con la Policía Nacional, propinó un golpe significativo a la estructura del grupo armado organizado Clan del Golfo, con la captura de una de sus cabecillas más relevantes en el corregimiento Curundo La Banca, municipio de Medio Baudó, Chocó.

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“La capturada, conocida con los alias Janeth o Leido, ejercía como cabecilla del componente criminal focalizado de la subestructura Baudó, ‘Leónidas de la Rosa Vásquez’. La cabecilla fue aprehendida mediante orden judicial de allanamiento y registro, por el delito de concierto para delinquir agravado.

Precisaron que, durante el procedimiento, se incautaron tres teléfonos celulares utilizados en el accionar delictivo de la organización ilegal.

Es importante recordar que el Gobierno Nacional ha enfrentado varias polémicas, tras la repetida iniciativa de levantar órdenes de captura en contra de miembros de este grupo.

En medio de la ofensiva contra estructuras armadas ilegales en Chocó, el Ejército reportó la muerte de dos de sus integrantes. Foto: Presidencia / Clan del Golfo

“Con una trayectoria criminal de 12 años dentro del Clan del Golfo, la capturada inició su vinculación en 2014 como integrante de la Estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo“, agregó el Ejército.