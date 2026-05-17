Tragedia en Bogotá: niño de 5 años murió tras caer desde el piso 15 de un conjunto residencial

La localidad de Fontibón atraviesa momentos de dolor tras la muerte de un niño de cinco años que cayó desde el piso 15 de un conjunto residencial ubicado en el sector de Caminos de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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El trágico hecho ocurrió en la zona de Puente Grande y actualmente es investigado por las autoridades, que adelantan las respectivas indagaciones para esclarecer las circunstancias que habrían provocado el fatal accidente.

De acuerdo con información confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la emergencia se registró hacia las 2:55 de la madrugada. Además, según las autoridades, varias patrullas acudieron al sitio tras recibir el aviso sobre lo sucedido y, al llegar al conjunto residencial, hallaron al menor tendido en el suelo y sin signos vitales.

Las primeras versiones indican que el menor estaba con su hermano mientras su madre trabajaba en turno nocturno. (Foto de referencia) Foto: Getty Images

“Este lamentable caso se presentó ayer aproximadamente a las 2:55, en el barrio Puente Grande. Allí, la zona de atención recibe un reporte; infortunadamente, al llegar al sitio, observan al menor de edad tendido en el piso”, reportó la institución.

Las primeras versiones conocidas sobre el caso señalan que el menor permanecía dentro del apartamento junto a su hermano mientras su madre se encontraba trabajando en un turno nocturno.

Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió la caída aún no han sido establecidas con claridad, por lo que las autoridades continúan adelantando las investigaciones pertinentes para reconstruir lo sucedido antes de la tragedia.

Varias patrullas acudieron al sitio tras recibir el aviso sobre lo sucedido y, al llegar al conjunto residencial, hallaron al menor tendido en el suelo y sin signos vitales. (Foto de referencia) Foto: Colprensa

El lamentable episodio ha generado conmoción entre los residentes del sector y un profundo dolor en la familia del niño. Mientras avanzan las investigaciones, los organismos competentes mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer todos los detalles relacionados con este hecho.

Este lamentable hecho se suma a un reciente caso en el que ocurrió un accidente similar en la capital. En aquella oportunidad, un menor de dos años cayó desde un cuarto piso en el barrio La Gaitana, ubicado en la localidad de Suba, en hechos que también causaron preocupación entre la ciudadanía.

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Ese episodio terminó con un desenlace menos grave gracias a la rápida reacción de varios vecinos, quienes improvisaron una especie de red humana para disminuir el impacto de la caída del pequeño.

El menor logró sobrevivir y posteriormente fue llevado a un centro asistencial sin heridas de consideración. Además, videos captados por residentes dejaron en evidencia los momentos de angustia vividos por la comunidad y el instante exacto en el que el niño fue auxiliado por las personas presentes.