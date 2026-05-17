Así reaccionó el presunto asesino de Fredy Santiago Guzmán cuando lo enviaron a la cárcel: mató al joven en TransMilenio

Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un joven de 19 años de edad, se convirtió en una de las recientes víctimas mortales que deja la inseguridad en Bogotá. El estudiante fue asesinado en medio de un intento de robo en la estación de TransMilenio Minuto de Dios.

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El crimen se perpetró el pasado 15 de abril, cuando fue abordado por varios sujetos que le quisieron quitar su celular, pero que finalmente acabaron con su vida.

Tras un mes desde el asesinato, las autoridades capturaron a uno de los responsables, se trataría de quien hirió a Guzmán Cárdenas y lo mató. Este hombre fue identificado como Harold Figueroa Ballen.

De acuerdo con la fiscal del caso, este sujeto fue el que se le acercó a la víctima en un primer momento y después la amedrentó. “Al oponer resistencia, usted lo lesiona y lo golpea en varias oportunidades”, dijo.

Freddy Santiago Guzmán el joven asesinado en la estación de TransMilenio. Foto: Facebook

Por esto, se le imputó el delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado a título de dolo en la modalidad de tentativa, aunque el detenido no aceptó los cargos en su contra.

La Fiscalía solicitó al juez de control de garantías que cobijara al hombre con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que avanza el proceso en su contra.

El togado accedió a la solicitud recordando que hace un año, por otro hecho delictivo, lo dejaron libre y ahora le terminó quitándole la vida a Guzmán Cárdenas.

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“Evidentemente ya no hay otra alternativa que la restricción de la libertad como extracción del señor Figueroa de la sociedad. Es la única manera de proteger al conglomerado y de evitar que él se escabulla como lo venía haciendo”, comentó.

En el momento en el que el juez tomó la decisión, el señalado asesino simplemente miró a la cámara fijamente, aunque en un instante agachó los ojos pero sin mostrar alguna reacción.

En un punto, movió un poco su labio inferior y lo llevó hacia dentro, mientras que escuchaba atentamente lo que el togado decía sobre las razones para enviarlo a prisión.

De esta forma, Harold Figueroa Ballen deberá permanecer en la cárcel mientras que avanza el proceso en su contra.

Las autoridades se encuentran tras la pista de los cómplices del sujeto, quienes también participaron en el crimen. Por su parte, los papás de Fredy han hecho un llamado para que el caso no quede en la impunidad, sino que todos los responsables sean judicializados y paguen por lo que hicieron.