“Le truncaron sus sueños”: Galán habló tras captura del presunto asesino de estudiante de 19 años tras intento de robo en TransMilenio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció este jueves sobre la captura del presunto responsable del asesinato de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el joven universitario de 19 años que perdió la vida luego de ser atacado en medio de un robo dentro del sistema TransMilenio.

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El mandatario aseguró que este caso marcó profundamente a la ciudad y recordó que el crimen ocurrió exactamente hace casi un mes en la estación Minuto de Dios, cuando el estudiante habría sido abordado por delincuentes que intentaban robarle su celular.

“Hace exactamente un mes fue asesinado Freddy Santiago Guzmán, un joven de 19 años en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, cuando trataban de robarle el celular. Un hecho que nos dolió a todos los bogotanos”, expresó Galán en un video publicado tras conocerse la captura.

El alcalde destacó que el resultado se dio gracias a un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, entidades que adelantaron durante semanas labores de seguimiento, revisión de cámaras y recolección de pruebas para ubicar al señalado agresor.

“Hoy, después de un trabajo articulado de la Policía, con la Fiscalía, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, fue capturado quien sería el responsable de este vil asesinato”, afirmó el mandatario capitalino.

Galán también envió un mensaje contundente a las autoridades judiciales y pidió que el capturado no recupere la libertad mientras avanza el proceso en su contra. “Ahora le compete a la justicia garantizar que este delincuente no quede libre y que se pague por ese grave delito que cometió”, señaló.

En medio de su declaración, el alcalde lamentó la muerte del joven estudiante y aseguró que este crimen acabó con el futuro y los sueños que tenía por delante. “Truncarle la vida a este joven, acabar con toda la posibilidad de que realizara sus sueños”, agregó.

Según información revelada por las autoridades, Fredy Santiago Guzmán Cárdenas era estudiante de la Universidad Minuto de Dios y fue atacado el pasado 15 de abril dentro de la estación Minuto de Dios, en el occidente de Bogotá. De acuerdo con la investigación, el joven habría intentado resistirse al robo de su celular cuando fue agredido con arma blanca.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció bajo observación médica; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después. El caso provocó indignación entre ciudadanos, estudiantes y usuarios del sistema TransMilenio, quienes cuestionaron nuevamente la inseguridad que se vive a diario en varias estaciones de la capital.

Fredy Santiago Guzmán, el joven asesinado en estación de TransMilenio. Foto: Pantallazo de video de Noticias Caracol.

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La Policía Metropolitana reveló que la captura del presunto responsable se logró luego de varias semanas de labores investigativas y análisis de material probatorio, incluyendo videos de cámaras de seguridad y testimonios recolectados por los investigadores. El detenido deberá responder por delitos relacionados con homicidio agravado y hurto.

El asesinato de Fredy Santiago volvió a poner sobre la mesa las denuncias por robos violentos dentro del sistema masivo de transporte de Bogotá. En los últimos meses, usuarios han reportado un incremento de atracos, ataques con arma blanca y hechos de violencia en estaciones y buses articulados, especialmente en horas pico.

Ante esto, Galán aseguró que el Distrito seguirá trabajando de manera conjunta con las autoridades para combatir la criminalidad en la ciudad y evitar que casos similares vuelvan a repetirse.

“En Bogotá seguimos trabajando conjuntamente, de manera articulada, para que ningún delito, ningún crimen como estos, quede impune”, concluyó el alcalde.