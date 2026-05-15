Presunto ladrón murió baleado en Bogotá y supuesta víctima grabó un video al lado del cuerpo: “Yo hice dos disparos”

Un caso de justicia por mano propia se presentó en horas de la mañana de este viernes, 15 de mayo, en la localidad de Suba, en Bogotá.

En la carrera 58 con calle 136, un presunto ladrón murió tras ser baleado, luego de que le hurtara una cadena de oro a un hombre que se movilizaba por el sector, según indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Mujer enfrentó a ladrón en Bogotá y evitó el hurto de sus pertenencias: video es tendencia en redes sociales

“En la localidad de Suba se presentó un hurto de una cadena a un ciudadano por parte de un hombre quien se movilizaba en una motocicleta. En la reacción de la víctima, este esgrime un arma de fuego y lesiona al presunto delincuente, quien fallece”, indicaron puntualmente desde la Policía.

En videos que circulan en las redes sociales se observa al presunto ladrón sin vida a un costado de un poste de la luz y una moto en la que se transportaba a pocos metros de él.

Llama la atención que el hombre al que le iban a hurtar la cadena grabó un video al lado del cuerpo explicando quién era y cómo había ocurrido todo.

“Mi nombre es Diego Jiménez, soy mayor del Ejército, retirado, tengo mi arma de dotación personal legal. Aquí este ladrón que está tirado...Yo hice dos disparos, tengo mi arma, acá están de testigos los señores. Si alguno me ayuda de testigo, por favor, para la Fiscalía. Porque si se muere, me toca ya responder por esta porquería”, se le escucha a decir al hombre que supuestamente iba ser víctima del robo.

Así fue el intento de robo a un carro de valores que terminó en balacera en Soacha: tres heridos y un capturado

Así mismo, mientras graba el video que SEMANA se abstiene de publicarlo, se le escucha decir que ahí estaba su cadena tirada a un costado del presunto ladrón.

Tras ese hecho, luego al lugar arribaron uniformados de la Policía para retirar a los curiosos y acordonar la zona. Así mismo, procedieron a llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a la respectiva investigación.