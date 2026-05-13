Un robo de alto impacto ocurrido en la madrugada del 11 de mayo de 2026 en el sector de San Andresito Norte, en Bogotá, es materia de investigación por parte de las autoridades.

Los reportes preliminares se señalan como principal sospechoso a un vigilante del propio complejo comercial, según información difundida por medios de comunicación como Noticias Caracol.

El robo ocurrido en San Andresito Norte, en Bogotá, ha generado atención pública por las circunstancias en las que se habría presentado y por la condición del principal sospechoso señalado en los reportes iniciales.

Versiones preliminares señalan a un vigilante como principal sospechoso del hurto.

El caso fue registrado en la madrugada del 11 de mayo de 2026, cuando un local de tecnología habría sido intervenido mientras se encontraba cerrado al público.

Según la información difundida, del establecimiento fueron sustraídos equipos electrónicos de alto valor, lo que dejó pérdidas económicas significativas para los comerciantes afectados.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que el principal sospechoso sería un vigilante del mismo complejo comercial, de acuerdo con la información preliminar conocida en medios de comunicación.

Esta hipótesis surge del análisis inicial de cámaras de seguridad y de testimonios recogidos en el lugar, aunque no existe aún una decisión judicial que confirme responsabilidades.

Comerciantes del sector han señalado que, antes del robo, se habrían presentado alteraciones en el suministro eléctrico del centro comercial.

Vigilante sería principal sospechoso de millonario robo en San Andresito Norte de #Bogotáhttps://t.co/B0ELOMnrvr — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 13, 2026

En algunos testimonios recopilados por la prensa se menciona que esta situación habría afectado temporalmente las cámaras de seguridad, lo que facilitó el ingreso al local afectado.

Un comerciante citado por los medios expresó preocupación por el hecho de que el presunto implicado pertenezca al sistema de vigilancia del lugar.

Por ahora, la Policía Nacional no ha emitido una acusación formal ni ha confirmado responsabilidades individuales.

Lo que se conoce es que el caso fue asumido por unidades de investigación judicial, que adelantan la recolección de pruebas y el análisis de material de video.

Las autoridades han indicado que el proceso se encuentra en etapa preliminar y que las conclusiones dependerán de la verificación técnica de la evidencia.

Esto incluye la revisión de cámaras, registros internos y testimonios de personas que estuvieron en el lugar de los hechos.

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En paralelo, el caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en zonas comerciales como San Andresito, donde la alta circulación de mercancía y dinero exige controles estrictos.

Hasta el momento, no existe una versión judicial definitiva sobre lo ocurrido ni sobre la responsabilidad de las personas mencionadas en los reportes iniciales.