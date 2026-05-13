Hombre fue sacado de vuelo Bogotá-Madrid por presunto comportamiento obsceno: video muestra cuando lo esposaron

La tranquilidad al interior de un vuelo que cubría la ruta Bogotá - Madrid se vio interrumpida por un hombre que, al parecer, protagonizó actos obscenos al interior de la aeronave.

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El hecho se habría presentado el pasado lunes, 11 de mayo, y quedó evidenciado en videos que se han hecho virales en redes sociales.

En las imágenes se observa el momento en el que los pasajeros están sentados y algunos policías caminan hacia el fondo del avión. Allí se encontraba el protagonista de los hechos.

En un primer momento, un uniformado le pidió los documentos al hombre y, pocos segundos después, su otro compañero sacó las esposas y ambos comenzaron a decirle algo al sujeto.

Tras esto, y ante la mirada de varios pasajeros, lo hicieron parar y lo esposaron, después lo requisaron y finalmente se lo llevaron. Mientras esto ocurría, muchos de los testigos grabaron la escena.

A través de redes, sin ser la versión oficial, se indicó que el sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol y que, supuestamente, habría acosado a una mujer.

Además, se dice que posteriormente habría realizado actos obscenos en su asiento. Todo esto fue lo que derivó en el llamado a las autoridades y en que finalmente se lo llevaran.

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De acuerdo con el diario El Tiempo, la Policía confirmó que al protagonista de este hecho se le hizo un comparendo por la situación en la que se le vio involucrado.

“Frente a los hechos que se presentaron dentro de un avión en el Aeropuerto El Dorado, la Policía Nacional retiró y trasladó a esta persona a un Centro de Traslado por Protección y aplicó una orden de comparendo“, señaló la institución.

Este es el momento en el que la Policía retira al sujeto de la aeronave. Foto: API

Asimismo, explicó que la multa que se le interpuso fue por la “perturbación en medios de transporte público a la tranquilidad de los demás ocupantes, mediante cualquier acto obsceno“.

Por el momento, las autoridades aeronáuticas no se han pronunciado, así como tampoco se ha conocido algún comunicado de la aerolínea.