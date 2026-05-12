Así fue el intento de robo a un carro de valores que terminó en balacera en Soacha: tres heridos y un capturado

Momentos de pánico y terror se registraron este martes, 12 de mayo, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en medio de un intento de robo a un carro de valores en las instalaciones de una estación de gasolina.

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Según la información disponible, la empresa de transporte estaba sacando dinero de la caja principal cuando de repente llegó un grupo de delincuentes que quería cometer un millonario robo.

Los guardias armados respondieron, lo que provocó un tiroteo. Dos funcionarios de la empresa de seguridad terminaron heridos y una tercera persona se encuentra en estado crítico.

Tras estos hechos, llegaron integrantes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona, mientras los investigadores judiciales tratan de establecer la plena identidad de los responsables. Hasta el momento no hay personas capturadas en medio de este impresionante intercambio de balas.

“Sobre las 9:20 de la mañana, aquí en la estación de servicio Petrobras de la autopista Sur, se produce el intento de hurto a un vehículo de valores que estaba recogiendo el producido de las ventas de esta estación de servicio. Es así como siete sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo vans y que portaban uniformes de la empresa agreden a los guardas de seguridad de este vehículo de transporte de valores; se produce un intercambio de disparos, producto del cual dos guardas de seguridad resultan lesionados y una persona presuntamente involucrada en los hechos también resulta lesionada”, dijo un vocero de la Policía Nacional.

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En medio de la reacción de la Policía Nacional capturaron a una persona: “En la reacción policial se da la captura de una persona y la incautación de un arma de fuego que presuntamente también estaría vinculada con los hechos”.