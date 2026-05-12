Después de varios años de retrasos, suspensiones y reclamos de la comunidad, el Distrito entregó oficialmente los andenes alrededor del parque Gilma Jiménez, en la localidad de Kennedy.

La obra, liderada por el IDU, había quedado inconclusa tras el abandono del contratista.

Ahora busca mejorar la movilidad peatonal y recuperar el espacio público en uno de los sectores recreativos más concurridos del suroccidente de Bogotá.

Recuperar el espacio público y mejorar la movilidad peatonal

La espera terminó para los vecinos del sector del parque Parque Gilma Jiménez, en la localidad de Kennedy, luego de que el Distrito entregara oficialmente las obras de los andenes perimetrales que permanecieron durante años entre retrasos, suspensiones y trabajos inconclusos.

La intervención, liderada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), buscó recuperar el espacio público y mejorar la movilidad peatonal en uno de los entornos recreativos más concurridos del suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con información oficial del Distrito, el proyecto había sido contratado inicialmente en 2020, pero enfrentó múltiples dificultades técnicas relacionadas con redes del Acueducto y problemas de planeación que terminaron afectando el cronograma de ejecución.

La situación se agravó en 2023, cuando el contratista abandonó las obras dejando apenas un avance cercano al 40 %.

Ante ese escenario, la administración distrital declaró la caducidad del contrato e impuso una multa superior a los 4.373 millones de pesos.

La entrega de los nuevos andenes fue verificada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y por el director del IDU, Orlando Molano.

Ambos recorrieron el sector y destacaron la recuperación de la infraestructura peatonal alrededor del parque.

Según explicó el Distrito, las obras incluyeron mejoras en accesibilidad y adecuaciones destinadas a facilitar el tránsito seguro de peatones, de adultos mayores, personas con discapacidad y familias que frecuentan la zona.

El director del IDU, Orlando Molano, recorrió las obras entregadas alrededor del parque Gilma Jiménez junto a autoridades distritales tras varios años de retrasos en el proyecto. Foto: Composición Semana/idubogota

El IDU señaló que la culminación de las obras representó una inversión total cercana a los 9.426 millones de pesos, incluyendo la interventoría.

Además, sostuvo que fue necesario realizar trabajos de mitigación junto con otras entidades distritales mientras se resolvía la situación contractual que mantenía paralizado el proyecto.

Durante la entrega, el alcalde Galán aseguró que la administración decidió retomar las obras tras recibir múltiples quejas de la comunidad por el deterioro del entorno.

El mandatario afirmó que el objetivo fue destrabar un proyecto que llevaba años generando inconformidad entre los habitantes de Kennedy.

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La recuperación de este espacio público también busca fortalecer el uso del parque Gilma Jiménez como punto de encuentro deportivo y recreativo para miles de personas en Bogotá.

Las autoridades distritales sostienen que la intervención permitirá mejorar las condiciones urbanas y reducir riesgos para peatones en una zona que permaneció durante largo tiempo con obras inconclusas y cerramientos parciales.