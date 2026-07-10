Alerta por estafas que suplantan a Bre-B: así operan los delincuentes para robar dinero a los usuarios

La Secretaría Distrital de Seguridad lanzó una alerta a la ciudadanía por una nueva modalidad de fraude digital en la que delincuentes están utilizando el nombre de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, para engañar a los usuarios y obtener información confidencial con la que luego realizan movimientos no autorizados en sus cuentas.

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De acuerdo con la entidad, los ciberdelincuentes envían mensajes de texto haciéndose pasar por entidades bancarias. En estos, aseguran que una persona recibió o debe confirmar un supuesto pago y solicitan ingresar a un enlace para completar el proceso. Sin embargo, el vínculo dirige a un sitio web falso diseñado para capturar datos personales y credenciales bancarias.

Esta modalidad de estafa es conocida como smishing, una técnica de ingeniería social que utiliza mensajes SMS para generar confianza en la víctima y convencerla de compartir información sensible. Las autoridades recordaron que las entidades financieras no acostumbran a solicitar contraseñas, códigos de verificación ni datos de acceso mediante mensajes de texto o llamadas telefónicas.

La Secretaría explicó que, en el caso de Bre-B, el engaño puede resultar más convincente porque este sistema no cuenta con una aplicación independiente. Las transferencias se realizan directamente desde las aplicaciones oficiales de las entidades financieras, por lo que cualquier enlace externo que prometa acceder a la plataforma debe despertar sospechas.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron desconfiar de los mensajes que generen sensación de urgencia y de aquellos que advierten sobre un supuesto bloqueo de la cuenta o la necesidad de realizar una actualización inmediata para evitar perder dinero.

También insistieron en que las claves, los códigos de autenticación, los tókenes y los datos biométricos son de uso estrictamente personal, por lo que no deben compartirse con terceros bajo ninguna circunstancia.

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Otra recomendación es ingresar siempre a Bre-B desde la aplicación oficial del banco y evitar acceder a enlaces enviados por correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea. Asimismo, aconsejaron mantener activada la autenticación en dos pasos, una herramienta que añade una capa adicional de seguridad en caso de que la contraseña sea comprometida.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad invitó a los ciudadanos a reportar cualquier mensaje sospechoso o página fraudulenta ante el Cai Virtual de la Policía Nacional o a través de la línea Aide de la entidad. Según las autoridades, denunciar este tipo de intentos de fraude no solo ayuda a proteger la información personal, sino que también contribuye a evitar que otras personas sean víctimas de los ciberdelincuentes.