Semifinales del Mundial 2026: Equipos clasificados, cruces, fechas, estadios y canal de TV

Todo listo para las semifinales del Mundial 2026. Los cuatro mejores equipos ya están con la ilusión intacta por la final que se disputará en la ciudad de Nueva York el próximo 19 de julio. Les queda solamente un escalón más para pelear por la gloria que cautivará al planeta.

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A primera hora, los equipos de Francia y España sellaron su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo. El primero en ratificar el cupo fue el equipo francés, que no tuvo impedimento alguno y supero 2-0 a Marruecos, que se le acabó la gasolina y le fue imposible sentarle cara al favorito a la victoria desde la previa. Dos goles, uno de Kylian Mbappé y otro de Ousmane Dembelé armaron la fiesta en París.

Incluso, Mbappé se dio el lujo de perder un penalti y le sobró mucho a Francia, que no sufrió ante una Marruecos que sentía que podía dar el golpe, pero al final el favoritismo se impuso en la cancha del Gillette Stadium de Boston, Massachusetts.

A segunda hora (día siguiente), fue el turno para España contra Bélgica, que se daba cita en Los Ángeles tras la eliminación a Estados Unidos en los octavos de final. Los españoles no le hicieron el quite al favoritismo y respondieron con dos goles para instalarse en las semifinales. Las anotaciones de Fabián Ruiz y Mikel Merino hacen soñar con la segunda Copa del Mundo en su palmarés.

Lamine Yamal y Mbappé Foto: AP

Ya el sábado, 11 de julio, se observaron dos partidazos. Primero fue el turno para Inglaterra ante Noruega, en un juego que los noruegos comenzaron ganando con el golazo de Andreas Schjelderup, pero un asombroso Jude Bellingham dio la vuelta al marcador para dejar el 2-1 en la pizarra con la prórroga incluida.

Inglaterra y Argentina también en semifinales

El primer tanto de los ingleses fue apenas en la primera parte para el 1-1, en una anotación cargada de polémica, ya que se cree que el balón pegó en una cámara en la zona alta del estadio de Miami, que habría cambiado la circulación de la jugada y facilitado la anotación de Jude.

De esta forma festejó Jude Bellingham su segundo gol del partido, con el que clasificó a Inglaterra a la semifinal del Mundial, tras vencer a Noruega en los cuartos de final en Miami. Foto: @England

Ya en el comienzo de la prórroga fue el segundo gol de Bellingham, tras tomar un rebote que dejó el portero de Noruega. Así fue el 2-1 final que dejó a Erling Haaland eliminado del gran evento de la FIFA.

Ya en el partido de fondo del día, Argentina tuvo muchos problemas con Suiza, también fue a la prórroga y ahí hizo el milagro y clasificó con goles de Julián Álvarez al 112′ y Lautaro Martínez al 120′ (3-1).

Semifinales del Mundial 2026

España vs. Francia

Fecha: 14 de julio

14 de julio Hora de Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Dallas, Texas

Dallas, Texas Canal de TV: DSports (DGO), Disney+, Win Sports, Caracol TV, RCN TV.

Argentina vs. Inglaterra