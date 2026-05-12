Nuevo alimentador de TransMilenio que conecta a Fontibón con el Portal Eldorado provoca cambio en otra ruta

Los usuarios de TransMilenio tienen una nueva alternativa vial en Fontibón. Desde este lunes 11 de mayo empezó a transitar la ruta alimentadora K338 El Refugio. La empresa encargada del transporte masivo de los bogotanos especificó los horarios y el trayecto que recorrerá esta nueva opción de movilidad.

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María Fernanda Ortiz, la gerente general de TransMilenio, celebró esta nueva ruta, destacando que es una respuesta a las solicitudes de la comunidad del sector. Esta alternativa vial conecta a la localidad de Fontibón con el Portal Eldorado.

“Gracias al trabajo con la comunidad pusimos en operación la nueva ruta K338 que entra a reforzar esta alimentación de barrios como el Refugio y barrios aledaños”, declaró la gerente Ortiz.

María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio. Foto: TransMilenio - API

Con esta ruta, TransMilenio busca descongestionar la operación del sector. Así, ofrecerá más buses para la zona.

Horario y recorrido

La ruta K338 El Refugio solamente operará de lunes a viernes; sin embargo, no entrará en funcionamiento todo el día. En TransMilenio detallaron que estará habilitada en dos horarios del día:

Mañana: de 5:00 a. m. a 8:00 a. m.

de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. Tarde: de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Transitará en Fontibón y su ruta implica 8 paraderos que serán:

Portal Eldorado

El Refugio (Avenida Calle 24)

La Cabaña (Calle 23D)

Puerta de Teja (Avenida Calle 26)

Regreso hacia El Refugio

Puerta de Teja (Avenida Calle 24)

Parque Atahualpa (Calle 23G)

El Refugio (Calle 23B)

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Esta nueva alternativa vial implica la modificación del nombre de otra ruta. El bus conocido como TC6 cambió a K337 San Pablo Jericó. Sin embargo, TransMilenio aclaró que esta nueva alternativa mantendrá su funcionamiento habitual.

TransMilenio celebra la nueva ruta para la localidad número 9 de Bogotá. Señalan que esta mejora la oferta de servicios a los usuarios en la zona del barrio El Refugio y sectores aledaños.

Ante la congestión que se presenta en horas pico, TransMilenio asegura que con esta nueva alternativa logra tres objetivos:

Reducir los tiempos de desplazamiento hacia el Portal Eldorado de los habitantes del barrio El Refugio y barrios aledaños al Portal Eldorado. Aumentar la frecuencia de buses en las zonas residenciales del sector en horarios de alta demanda. Mejorar la evacuación de usuarios en la plataforma de alimentadores del portal durante horas pico.

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