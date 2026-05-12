Nuevo alimentador de TransMilenio que conecta a Fontibón con el Portal Eldorado provoca cambio en otra ruta

Los usuarios de TransMilenio tienen una nueva alternativa vial en Fontibón. Desde este lunes 11 de mayo empezó a transitar la ruta alimentadora K338 El Refugio. La empresa encargada del transporte masivo de los bogotanos especificó los horarios y el trayecto que recorrerá esta nueva opción de movilidad.
María Fernanda Ortiz, la gerente general de TransMilenio, celebró esta nueva ruta, destacando que es una respuesta a las solicitudes de la comunidad del sector. Esta alternativa vial conecta a la localidad de Fontibón con el Portal Eldorado.
“Gracias al trabajo con la comunidad pusimos en operación la nueva ruta K338 que entra a reforzar esta alimentación de barrios como el Refugio y barrios aledaños”, declaró la gerente Ortiz.
Con esta ruta, TransMilenio busca descongestionar la operación del sector. Así, ofrecerá más buses para la zona.
Horario y recorrido
La ruta K338 El Refugio solamente operará de lunes a viernes; sin embargo, no entrará en funcionamiento todo el día. En TransMilenio detallaron que estará habilitada en dos horarios del día:
- Mañana: de 5:00 a. m. a 8:00 a. m.
- Tarde: de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Transitará en Fontibón y su ruta implica 8 paraderos que serán:
- Portal Eldorado
- El Refugio (Avenida Calle 24)
- La Cabaña (Calle 23D)
- Puerta de Teja (Avenida Calle 26)
- Regreso hacia El Refugio
- Puerta de Teja (Avenida Calle 24)
- Parque Atahualpa (Calle 23G)
- El Refugio (Calle 23B)
Esta nueva alternativa vial implica la modificación del nombre de otra ruta. El bus conocido como TC6 cambió a K337 San Pablo Jericó. Sin embargo, TransMilenio aclaró que esta nueva alternativa mantendrá su funcionamiento habitual.
TransMilenio celebra la nueva ruta para la localidad número 9 de Bogotá. Señalan que esta mejora la oferta de servicios a los usuarios en la zona del barrio El Refugio y sectores aledaños.
Ante la congestión que se presenta en horas pico, TransMilenio asegura que con esta nueva alternativa logra tres objetivos:
- Reducir los tiempos de desplazamiento hacia el Portal Eldorado de los habitantes del barrio El Refugio y barrios aledaños al Portal Eldorado.
- Aumentar la frecuencia de buses en las zonas residenciales del sector en horarios de alta demanda.
- Mejorar la evacuación de usuarios en la plataforma de alimentadores del portal durante horas pico.