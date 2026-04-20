Chapinero ha sido la localidad que más cambios ha visto en el transporte público con la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. TransMilenio anunció la apertura de una nueva estación, reveló la fecha de inauguración, ubicación y las rutas que funcionarán.

TransMilenio confirmó la apertura de una estación clave si va al centro; pero cerrará otra

Desde hace unos meses, los transeúntes de esta importante zona de la ciudad han visto cómo construyen un nuevo paradero entre la estación de Flores y la calle 57, en la avenida Caracas.

Exactamente entre las calles 64 y 67, TransMilenio pondrá en funcionamiento la estación temporal Flores. La entidad reveló que a partir de este sábado, 25 de abril, los bogotanos tendrán que acomodarse a la nueva alternativa vial.

El cambio se da por las obras del metro de Bogotá. Foto: TransMilenio / API

La apertura de esta nueva estación temporal implica el cierre de la anteriormente conocida. En el marco de los avances de las obras de la línea 1 del metro de Bogotá, este paradero, que se ubica en el estratégico punto para el comercio, se trasladará unas cuadras hacia el sur, facilitando el acceso de los ciudadanos que transitan desde la calle 63.

Esta es la séptima estación habilitada como una alternativa de movilidad en la localidad, ante la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. TransMilenio confirmó que esta nueva construcción permitirá mantener la conectividad en la Caracas centro, uno de los corredores más demandados de la capital.

¿Qué rutas funcionarán en la nueva estación?

TransMilenio explicó que la nueva estación contará con dos vagones y 14 servicios troncales; al igual que la estación Flores, este paradero temporal permitirá la conexión entre los diferentes portales de la ciudad.

La estación mantendrá sus rutas. Foto: TransMilenio

La estación temporal tendrá conexión directa con los portales del Norte, Américas, Caracas Sur, Eje Ambiental, Suba, Calle 80, NQS Sur y Caracas Centro, con las rutas 6, 8, B13, A52, F19, F61, H20, A61, D20, C19, G52, H13.

Además, la estación permitirá usar las opciones de recarga digital de TuLlave para ahorrar tiempo y evitar filas en puntos físicos; a través de esta alternativa, los ciudadanos pueden pagar sus pasajes desde un dispositivo electrónico.

Pasajes de TransMilenio gratis: ¿quiénes aplican y cómo acceder al beneficio?

“Con la habilitación de la estación Temporal Flores seguimos asegurando la movilidad de los usuarios mientras avanzan las obras del Metro, una de las infraestructuras más relevantes para el futuro de Bogotá”, afirmó Jaime Enrique Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio S.A.

La empresa de transporte les recomienda a los usuarios revisar las rutas en la aplicación del sistema y programar sus viajes con las ayudas tecnológicas en donde se actualizará este cambio en las rutas y estaciones.