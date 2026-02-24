Bogotá

Localidades que más se han valorizado en 2026 por la construcción del metro en Bogotá

Un estudio realizado por Bogotank evidenció que las obras del sistema de transporte benefician a un sector de la población.

Camilo Eduardo Velásquez

24 de febrero de 2026, 12:46 p. m.
Barrios se valorizan gracias al metro de Bogotá
Mientras unos bogotanos evidencian la construcción del metro en las principales vías de la ciudad, otros ciudadanos se vieron obligados a modificar sus rutinas por las consecuencias de las obras; sin embargo, otros están siendo beneficiados en su patrimonio, según lo identificó una investigación en la capital del país.

BogoTank es un laboratorio urbano de investigación aplicada que se inauguró en octubre de 2025, tras la alianza entre ProBogotá Región y la Universidad de los Andes. Esta entidad fue la que reveló el valor del suelo residencial en la capital de la República, en los sectores cercanos a las estaciones de las Líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá.

Durante el trayecto inicial, el tren avanzó 905 metros sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Esta investigación se realizó teniendo en cuenta los datos catastrales oficiales publicados por el Distrito. Además, se utilizaron métodos econométricos que permitieron identificar los cambios en los valores de las zonas donde se lleva a cabo la construcción del Metro de la capital.

Localidades en las que se lleva a cabo la primera línea del metro: grandes beneficiadas

Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero fueron las localidades en donde los predios más se valorizaron desde el anuncio de la construcción del metro en su sector.

La investigación demostró que en 2019, los predios que se ubican a menos de 800 metros de las futuras estaciones registraron un incremento promedio del 11,7 % en el valor del suelo. En dicho año, solamente se oficializó la construcción y se estructuró el proyecto.

Luego, en 2023, cuando se evidenciaron avances en las construcciones, el valor de las propiedades habría incrementado en un 8,8 % extra, para las zonas que se aproximarían al lugar de edificación de las estaciones. Así lo reveló Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, al exponer los resultados de la investigación.

Los barrios en los que se proyecta la segunda línea del metro también son beneficiados

En zonas como la calle 72, en Chapinero y Barrios Unidos; por el corredor de la misma calle 72 y la Avenida Ciudad de Cali, en Engativá; y en Suba, desde la calle 129 hasta Fontanar del Río, los propietarios se beneficiaron con el anuncio de la nueva línea del Metro de Bogotá.

La investigación reveló una valorización proyectada del 11,8 % en las zonas cercanas a las futuras estaciones del Metro de Bogotá. Por el momento, no se han presentado avances significativos en la obra, por lo que aún no se evidencian aumentos en el valor del suelo; sin embargo, se prevé un crecimiento en estos sectores de la capital del país.

Avance en las obras del Metro

La personería de Bogotá identificó durante una visita de vigilancia y control al patio taller y a la estación 1 que se reportó un avance del 72,13 % en las obras.

Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá.
La primera línea tendrá 16 estaciones a lo largo del trazado y ha planteado la posibilidad de una extensión aproximada de 3.5 km más allá de la calle 72, hasta la calle 100. La Personería anunció la realización de mesas de trabajo para seguir los avances de la construcción.

