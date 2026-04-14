TransMilenio confirmó la apertura de una estación clave si va al centro; pero cerrará otra

La Alcaldía de Bogotá ha informado que, a partir del sábado 18 de abril, se hará una apertura total de la estación temporal de TransMilenio de la Av. 39, específicamente en los vagones 2 y 3 y el acceso norte; sin embargo, también se precisó que se hará el cierre de una importante estación.

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De acuerdo con lo indicado por parte de las autoridades, con el fin de seguir avanzando en las obras del Metro de Bogotá, se hará el cierre de la estación de la Calle 45, conocida como American School Way.

Según lo precisado en la información de la Alcaldía, con esta apertura se llega al número de seis estaciones temporales que se han habilitado en la troncal Caracas, con las que se busca minimizar el impacto en la movilidad que pueden generar las obras del Metro.

Estación de TransMilenio temporal será habilitada. Foto: Alcaldía de Bogotá

La directora técnica troncal de TransMilenio, Lucy Cucaita, indicó: “Nuestra cooperación con la compañía Metro nos ha facilitado planear la implementación de las estaciones temporales al mismo tiempo que se requieren los cierres necesarios por las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”.

¿Cuáles serán los servicios de la estación temporal Avenida 39?

Según lo que TransMilenio dijo a través de un comunicado oficial: “La estación temporal Avenida 39 inicia operación con servicios hacia las troncales Autonorte, Suba, Calle 80, Américas, Caracas Sur, Eje Ambiental, Calle 26 y Carrera Décima, con las rutas: 6, 8, AF60, BK23, CH15, DJ24, BL18, BJ74 y BH75”.

Recomendaciones

En medio de los constantes cambios que se han tenido que hacer en la operación de TransMilenio, es importante estar informado por medio de los canales oficiales sobre cualquier modificación, ya sea en la operación o en el funcionamiento de las diferentes estaciones que están distribuidas en toda Bogotá.

Estación de TransMilenio Avenida 39. Foto: TransMilenio

De igual modo, es importante mencionar que existe la aplicación TransMiApp, donde se puede hacer la planificación de recorridos, así como conocer horarios, rutas y hacer las respectivas recargas de TuLlave.

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TransMilenio asegura que cuenta con un equipo en territorio con el cual se adelantan distintas jornadas informativas para dar a conocer los cambios y las alternativas de movilidad que se encuentran disponibles.

El Metro de Bogotá es uno de los proyectos de infraestructura más importantes que en este momento se adelantan en la ciudad, y este ayudaría en un futuro a mejorar la movilidad y a contribuir al desarrollo mismo de la capital.