Atención en la Caracas: TransMilenio habilita estación temporal Flores por obras del Metro; así funcionará

La transformación de la movilidad en la capital no se detiene. En el marco del avance de las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá, el sistema de transporte masivo TransMilenio anunció que este sábado 25 de abril entrará en funcionamiento la estación temporal Flores.

TransMilenio confirmó la apertura de una estación clave si va al centro; pero cerrará otra

Esta infraestructura provisional se encuentra ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 64 y 67, en el límite de las localidades de Chapinero y Barrios Unidos.

Su apertura es una medida necesaria tras el cierre de la estación actual, permitiendo que el desarrollo de la megaobra del Metro continúe sin interrumpir la conexión de miles de ciudadanos que transitan por este corredor.

La nueva estación temporal que se abrirá ayudará a mitigar las afectaciones por los cierres a raíz de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Foto: Suministrada / API

¿Cómo operará la estación temporal Flores?

La nueva estructura ha sido diseñada para garantizar una alternativa eficiente y segura. Según informó el sistema, contará con dos vagones y la operación de 14 servicios troncales.

Esta capacidad operativa permitirá que los usuarios mantengan su conectividad con los diferentes portales de la ciudad, minimizando el impacto del cierre de la estación original.

Sobre este avance, Jaime Enrique Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, destacó la importancia de estas adecuaciones para el futuro de la capital:

“Con la habilitación de la estación temporal Flores seguimos asegurando la movilidad de los usuarios mientras avanzan las obras del Metro, una de las infraestructuras más relevantes para el futuro de Bogotá”.

Con esta entrega, se gestionan las diferentes alternativas que se han planteado durante la construcción de la primera línea del Metro, manteniendo el flujo en la Caracas Centro, una de las zonas con mayor demanda de pasajeros.

Rutas y conexiones disponibles

Para evitar contratiempos, es fundamental que los viajeros identifiquen los servicios en este nuevo punto. La estación tendrá conexión directa con las troncales de la autopista Norte, avenida Las Américas, Caracas sur, Eje Ambiental, avenida Suba, calle 80 y NQS sur, a través de las siguientes rutas:

Servicios corrientes: 6 y 8.

6 y 8. Hacia el Norte: B13, A52, A61.

B13, A52, A61. Hacia el Sur y Occidente: F19, F61, H20, D20, C19, G52, H13.

La estación Flores estará funcionando a partir del sábado 25 de abril. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Recomendaciones para evitar retrasos

Ante este cambio operacional, TransMilenio recordó a la comunidad usuaria la importancia de planear los viajes con anticipación a través de la aplicación TransMiApp, donde se pueden consultar las mejores alternativas de conexión y recibir información en tiempo real.

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Asimismo, se invita a los ciudadanos a utilizar las opciones de recarga digital de la tarjeta tullave. Este proceso se puede realizar desde teléfonos con tecnología NFC mediante la aplicación Maas, o activando la recarga en los dispositivos de portales, estaciones y validadores de buses zonales.