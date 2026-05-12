Bogotá amanecerá este martes bajo condiciones de cielo parcialmente nublado y con probabilidad de lloviznas dispersas, especialmente en sectores del oriente de la ciudad.

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Este es el reporte del más reciente pronóstico meteorológico emitido por el convenio entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Idiger.

La meteoróloga Yamile Peña informó que durante la madrugada se mantendrán condiciones de nubosidad parcial acompañadas de lluvias ligeras y lloviznas aisladas, principalmente hacia el oriente de la capital.

Para este periodo se estima una temperatura mínima cercana a los 11 °C.

En horas de la mañana continuará el predominio de cielo mayormente nublado, aunque las precipitaciones serían más esporádicas y concentradas nuevamente en el costado oriental de Bogotá.

En gran parte del resto de la ciudad se esperan condiciones más secas y estabilidad relativa.

Las autoridades meteorológicas prevén lloviznas y lluvias ligeras en distintos sectores de Bogotá a lo largo de este martes, con temperaturas entre los 11 °C y 20 °C. Foto: Getty Images

El panorama cambiará ligeramente durante la tarde, cuando se prevé nubosidad variable y predominio de tiempo seco.

Sin embargo, las autoridades no descartan la ocurrencia de lluvias ligeras aisladas en localidades como Chapinero, Barrios Unidos, Fontibón, Suba y Engativá. La temperatura máxima estimada para la jornada será de 20 °C.

Para la noche, el pronóstico indica un retorno de las lluvias ligeras en sectores del norte y oriente de Bogotá, acompañadas de cielo parcialmente nublado.

Durante la madrugada y la mañana, las lluvias y lloviznas tendrían mayor presencia sobre el oriente de Bogotá.

En horas de la tarde, las precipitaciones podrían desplazarse hacia sectores del occidente y noroccidente de la capital, especialmente en localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Chapinero y Barrios Unidos.

Para la noche, el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias ligeras en el norte y oriente de la ciudad.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos salir preparados ante los cambios bruscos en las condiciones del tiempo, especialmente durante los desplazamientos de la mañana y la noche.

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También aconsejan portar paraguas o impermeable, conducir con precaución por posibles vías húmedas y mantenerse atentos a los reportes oficiales del Ideam y del Idiger.

Esto se presentará especialmente en zonas donde puedan presentarse lluvias intermitentes.