Así estará el clima en Cali para este lunes, 11 de mayo: esto dice el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer que este lunes, 11 de mayo, la ciudad de Cali tendrá un incremento en las lluvias. Habrá condiciones de cielo mayormente nublado, especialmente en horas de la tarde y la noche, cuando se esperan precipitaciones entre ligeras y moderadas.

“El Ideam estima para Cali condiciones mayormente nubladas, con tiempo seco en la mañana y lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche”, precisaron desde la entidad.

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La temperatura máxima prevista para esta ciudad será de 29 grados centígrados. “Se estiman precipitaciones moderadas a fuertes en el occidente y suroriente de Nariño, centro-occidente y sur del Cauca, Valle del Cauca y Chocó”, indicó.

El informe también detalló que durante las últimas horas ya se han registrado lluvias con menos intensidad en sectores del sur del Valle del Cauca. Es necesario que la ciudadanía se encuentre en máxima alerta por cualquier emergencia que se pueda llegar a registrar.