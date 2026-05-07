Gobernación del Cauca desmiente versiones sobre retenciones de personas y agresiones durante movilización afro

Luego de la divulgación de videos en las redes sociales, en los que se aseguraba de desmanes y retención de personas en la Gobernación del Cauca, esta entidad les salió al paso a los comentarios y desmintió esos rumores.

La Gobernación del Cauca informa a la opinión pública que, en el marco de la jornada de movilización pacífica adelantada por comunidades afrodescendientes del norte del Cauca, representadas por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca - ACONC, se han desarrollado espacios de diálogo y concertación que han permitido avanzar hacia escenarios de entendimiento entre las partes“, señalaron.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, pidió al gobierno Petro ayuda para lograr la liberación de los funcionarios secuestrados por las disidencias. Foto: Redes sociales

Esa entidad, además, dijo que “durante la jornada se realizaron controles temporales de ingreso y salida de las instalaciones, mientras se avanzaba en la instalación de la mesa de diálogo y concertación”.

Después de esa reunión, “de manera organizada, se llevó a cabo la evacuación preventiva del personal presente en el edificio, garantizando en todo momento la integridad de las personas. Es importante precisar que esta situación no corresponde a una acción de retención y/o ilegalidad por parte de las comunidades hacia funcionarios o colaboradores de la entidad”, aclaró.

Disidencias atacan con drones y explosivos instalaciones militares en Morales, Cauca; hay cinco uniformados heridos

Desde la Gobernación del Cauca también manifestaron que “reconoce la importancia del diálogo social y del derecho constitucional a la protesta pacífica como mecanismos legítimos para la expresión de las comunidades y sus necesidades”.

“En ese sentido, hacemos un llamado al respeto, la escucha y la construcción colectiva, principios que orientan esta administración departamental y que priorizan tanto la dignidad de las comunidades como el bienestar de nuestros funcionarios y colaboradores”, puntualizó.

Esa manifestación en la Gobernación se presentó durannte una mesa de concertación, la cual espera que continúe con las comunidades, “con el propósito de avanzar en acuerdos y soluciones que contribuyan al bienestar de los territorios y al fortalecimiento de las relaciones entre las instituciones y las comunidades afrodescendientes del departamento”.

“La Gobernación del Cauca reitera su compromiso con los derechos humanos, el diálogo permanente y la construcción de soluciones concertadas para el bienestar del departamento”, finalizó.

Escándalo: disidencias fueron a veredas de víctimas de atentado en Cajibío a ofrecer millonarias sumas de dinero a sus familiares

En ese departamento, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, se han presentado graves hechos de violencia desde hace días, principalmente ataques terroristas en Morales, en Cajibío y ataques con drones.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cerebro de la escalada terrorista en Cauca y Valle. Foto: Ejército y redes sociales.

Los responsables, han dicho las autoridades, son delincuentes de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco y alias Marlon, por quienes ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por sus capturas.