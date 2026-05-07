Asesinan a Mileydy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle: era del Centro Democrático

Un nuevo hecho de violencia sacudió este miércoles al municipio de Obando, norte del Valle del Cauca, luego de que la concejal Mileydy Yurani Villada González fuera asesinada por hombres armados en un restaurante ubicado en el sector de Molino.

Asesinaron a líder del Centro Democrático en Arauca: “Un golpe directo contra la democracia”

La dirigente política, quien completaba tres períodos consecutivos como concejal del municipio, se encontraba almorzando junto a varios funcionarios públicos cuando ocurrió el ataque sicarial.

De acuerdo con versiones de testigos presenciales, la cabildante fue llamada a las afueras del establecimiento comercial por sujetos desconocidos. Instantes después, los hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Exclusivo: la carta en poder de SEMANA que revela los otros capos detrás del secuestro de Lyan y la amenaza de una nueva guerra de carteles

La víctima era considerada una de las figuras políticas más reconocidas de Obando y en los últimos días había comenzado a tomar fuerza el rumor de una posible aspiración a la alcaldía del municipio en las próximas elecciones regionales.

Tras conocerse el crimen, unidades de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad activaron un operativo especial para intentar dar con el paradero de los responsables del homicidio.

“Informamos que hace pocos minutos se presentó el homicidio de un concejal en el municipio de Obando, Valle del Cauca”, señaló la Fuerza Pública a través de un comunicado oficial divulgado en las últimas horas.

La Policía indicó además que de manera inmediata se desplegó un “plan candado” en toda la zona para ubicar a los autores materiales del ataque.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta tipo NX, en dirección hacia el municipio de La Victoria.

“Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para suministrar cualquier información que permita la ubicación y captura de los responsables”, agregó la Policía Nacional en el pronunciamiento.

El asesinato de Mileydy Yurani Villada González genera preocupación en el norte del Valle del Cauca por el recrudecimiento de los hechos violentos contra líderes políticos y sociales de la región. Entretanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y determinar quiénes estarían detrás del homicidio de la concejal.